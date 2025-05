Pfedelbach fährt in der Bezirksliga am Sonntag nach Erlenbach

Vorbericht:

Der Ligaalltag hat uns wieder. Bereits am kommenden Sonntag, den 18.05. fahren wir zum TSV Erlenbach. Nach dem Finaleinzug im Pokal wollen wir auch in der Liga das Finale gegen Öhringen am Sonntag, den 25.05. erreichen.

Dafür muss unsere Mannschaft aber erst mal den TSV Erlenbach am Sonntag schlagen.

Vor ca. einer Woche spielte Erlenbach in Öhringen, zeigte bei der 0:2 Niederlage dabei aber eine gute Leistung. Der TSV Erlenbach befindet sich momentan noch voll im Abstiegskampf. Aktuell steht der TSV mit 37 Punkten auf dem Relegationsplatz und hat noch drei Punkte Vorsprung vor der SGM Massenbachhausen. Auf den ersten Nichtabstiegsplatz beträgt der Rückstand gerade mal zwei Punkte.

Unsere Mannschaft darf die Erlenbacher auf keinen Fall unterschätzen. Im Hinrundenspiel konnten wir Erlenbach mit 5:2 schlagen. So einfach wird es am Sonntag mit Sicherheit nicht werden.