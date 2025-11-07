Pfedelbach fährt bereits heute Abend zum Derby nach Ernsbach

Bereits am Freitagabend ist unsere 1. Mannschaft zu Gast bei der SG Sindringen/Ernsbach. Ein Duell, das seit Jahren Spannung, Emotionen und viele Zuschauer garantiert.

Nach den überzeugenden Auftritten in den vergangenen zwei Wochen mit drei Siegen und einem Unentschieden möchte unser Team den positiven Trend fortsetzen und auch auswärts dreifach punkten. Die SGSE gilt dabei als unangenehmer Gegner, vor allem auf heimischem Platz in Ernsbach.

Allerdings hat die SGSE die letzten fünf Spiele allesamt verloren und ist in der Tabelle bis auf Platz zehn abgerutscht.

Der TSV dagegen will weiter oben dranbleiben und sich im oberen Tabellendrittel festsetzen. Mit einer konzentrierten Defensivleistung, hoher Laufbereitschaft und mutigem Offensivspiel will man diesmal auch in Ernsbach etwas Zählbares mitnehmen. Besonders wichtig wird es sein, von Beginn an wach zu sein und die eigene Spielidee durchzusetzen.

Trainer und Team sind hochmotiviert, um am Freitagabend eine geschlossene Mannschaftsleistung auf den Platz zu bringen und die Punkte nach Pfedelbach mitzunehmen.

Unterstützt unser Team zahlreich und lautstark vor Ort – gemeinsam wollen wir für ein starkes Auswärtsspiel sorgen!

Schiedsrichter: Ludwig Schäffer (TV Flein)

Spielbeginn: 19.30 Uhr