Pfedelbach fährt am Sonntag zum Tabellenführer nach Schwaigern

Am Sonntag, den 26.04.2026 um 15.00 Uhr spielt unsere 1. Mannschaft am 24. Spieltag der Bezirksliga Franken auswärts beim Tabellenführer FSV Schwaigern. Ein Vorbericht und die Spielpaarungen zum 24. Spieltag sind bereits online.

Für den TSV Pfedelbach steht am kommenden Sonntag, den 26. April 2026 um 15.00 Uhr der 24. Spieltag der Bezirksliga Franken an. Die Mannschaft reist dabei zum Auswärtsspiel nach Schwaigern, wo mit dem aktuellen Tabellenführer FSV Schwaigern ein unangenehmer und kampfstarker Gegner wartet.

Nach den vergangenen Wochen befindet sich der TSV mitten in einer entscheidenden Phase der Saison. In den letzten Partien zeigte das Team immer wieder gute Ansätze und konnte spielerisch überzeugen, ließ jedoch in einigen Situationen die letzte Konsequenz vermissen. Umso wichtiger wird es sein, in Schwaigern über die gesamte Spielzeit hinweg konzentriert aufzutreten und die eigenen Stärken konsequent auf den Platz zu bringen.

Der Gastgeber aus Schwaigern wird seinerseits alles daransetzen, die Punkte im eigenen Stadion zu behalten. Besonders auf heimischem Platz tritt der FSV erfahrungsgemäß sehr geschlossen und zweikampfstark auf. Für den TSV bedeutet das, von Beginn an präsent zu sein, die Zweikämpfe anzunehmen und mit der nötigen Intensität in die Partie zu gehen.

Die Mannschaft aus Pfedelbach ist sich der Herausforderung bewusst, blickt aber gleichzeitig mit Zuversicht auf die bevorstehende Aufgabe. Mit einer geschlossenen Teamleistung, Einsatzbereitschaft und der richtigen Einstellung soll auswärts ein positives Ergebnis eingefahren werden.

Der TSV Pfedelbach freut sich über die Unterstützung seiner Zuschauer und hofft, auch in der Fremde auf zahlreiche Fans zählen zu können.

Schiedsrichter: Sebastian Reif (FSV Hollenbach)

Spielbeginn: 15.00 Uhr

Hier gehts zum Liveticker vom Spiel (Sonntag, 26.04.2026 ab 15.00 Uhr):

https://www.fupa.net/match/fsv-schwaigern-m1-tsv-pfedelbach-m1-260426

Vorbericht auf FuPa vom 24.04.2026:

https://www.fupa.net/news/trio-punktgleich-an-der-spitze-wer-setzt-sich-in-franken-ab-3173636