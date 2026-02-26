Pfedelbach fährt am Sonntag zu den Spfr. Untergriesheim

Am kommenden Sonntag, den 01. März 2026, spielt unsere 1. Mannschaft auswärts bei den Spfr. Untergriesheim. Nach dem 1:1 Unentschieden zum Auftakt gegen den TSV Neuenstein möchte das Team nun wieder an die positiven Eindrücke der vergangenen Wochen anknüpfen und direkt wichtige Punkte mitnehmen.

Die Partie verspricht jedoch eine anspruchsvolle Aufgabe zu werden, denn Untergriesheim gilt vor heimischem Publikum als kampfstarker Gegner. Entscheidend wird sein, von Beginn an präsent zu sein, kompakt aufzutreten und die eigenen Torchancen konsequent zu nutzen.

Die Mannschaft freut sich über jede Unterstützung vor Ort und hofft auf einen gelungenen Start in die Rückrunde.

Schiedsrichter: Daniel Rentschler (TSV Möttlingen)

Spielbeginn: 15.00 Uhr