Pfedelbach erobert im Nachholspiel den 3. Tabellenplatz

– Foto: Marc Hofacker

Die Pfedelbacher Zweite spielte am Donnerstag, den 21.05.2026 zu Hause in der Kreisliga B6 gegen den TSV Hardthausen II 2:2 Unentschieden. Die Tore erzielten Lauri Ostheimer und Tim Stegmeier. Ein Spielbericht, die Bilder, die Video-Highlights vom Spiel, die Ergebnisse und Tabelle sind online.

Pfedelbach II gibt 2:0 Führung aus der Hand

Die Pfedelbacher Zweite wollte mit einem weiteren Heimsieg auf den dritten Tabellenplatz klettern. Mit dem ersten guten Angriff in Minute sechs erzielte Pfedelbach 2 die Führung. Semin Giebisch setzte sich durch, spielte ab auf Lauri Ostheimer und der zog aus ca. 20 Metern trocken ab und traf zur Führung.

In der 21. Minute nahm sich Lauri Ostheimer einen Freistoß aus ca. 20 Metern und schoss ihn knapp über den linken Giebel drüber.

Pfedelbach legte in Minute 23 nach. Tim Stegmeier bekam im Strafraum den Ball und schloss eiskalt ins linke untere Eck zur 2:0 Führung ab.

In der 37. Minute verkürzten die Gäste mit einem schnell ausgeführten und direkten Freistoß auf 1:2. Pfedelbach bei der Ausführung im Tiefschlaf und dann sprang der Ball vor Keeper Spohn auf und zappelte danach im Netz.

Kurz vor der Pause eine schöne Flanke von Ben Federolf in die Mitte. Erst verpassten zwei Pfedelbacher und dann schoss Till Geiger knapp drüber.

Die zweite Hälfte war kaum angebrochen, da hatte Pfedelbach die nächste Chance die Führung auszubauen. Ben Federolf flankte von rechts und Semin Giebisch setzte den Flugkopfball knapp rechts vorbei.

Dann kam die 51. Minute. Nach einem harmlosen Freistoß wollte Colin Steigauf den Ball klären und der rutschte ihm über das Schienbein und senkte sich neben dem rechten Pfosten zum 2:2 Ausgleich ins Tor.

Hardthausen jetzt plötzlich gut im Spiel und Pfedelbach wackelte in der Abwehr, konnte die nächsten Minuten aber ohne Gegentreffer überstehen.

Nach einer Ecke in der 72. Minute kam Sascha Arnold zum Abschluss und setzte den Ball rechts neben den Pfosten.

Vier Minuten später ein Konter der Pfedelbacher. Der Ball kam zu Lauri Ostheimer und der legte ihn Till Geiger in den Lauf und der zog aus 16 Metern ab. Der Ball ging knapp über die Querlatte.

In den letzten 15 Minuten passierte dann nicht mehr viel und somit trennten sich beide Mannschaften mit einem 2:2 Unentschieden, das für Platz drei für die Pfedelbacher Zweite reichte.

TSV Pfedelbach II: Timo Spohn, Dean Bertleff (70. Sascha Arnold), Till Geiger, Julian Haag (82. Thomas Meckbach), Colin Steigauf, Tim Stegmeier (70. Jonas Kress), Ben Federolf, Jonas Martin, Lauri Ostheimer, Devin Kisalar (58. Vincent Ojukwu), Semin Giebisch (58. Marco Karp) - Trainer: Tobias Radzium - Trainer: Christian Martin

TSV Hardthausen II: Julian Vogg, Sebastian Mayerhoffer, Chris Weiß, Altin Islamaj, Endrit Sedija, Oliver Lutz, Edion Sejdija, Manuel Damer, Elmedin Lutolli (12. Rahmat Heydari)

Schiedsrichter: Hasan-Fazli Kocak - Zuschauer: 20

Tore: 1:0 Lauri Ostheimer (6.), 2:0 Tim Stegmeier (23.), 2:1 Altin Islamaj (37.), 2:2 Colin Steigauf (51. Eigentor)

Schiedsrichter: Hasan-Fazli Kocak (TSV Botenheim)

Zuschauer: 20

Hier gehts zum Liveticker vom Spiel:

https://www.fupa.net/match/tsv-pfedelbach-m2-tsv-hardthausen-m2-260521

Hier gehts zur Aufstellung und Spielverlauf:

https://www.fussball.de/spiel/tsv-pfedelbach-ii-tsv-hardthausen-ii/-/spiel/02TO2AVID8000000VS5489BTVV0LE4BT#!/

Hier gehts zu den Bildern vom Spiel:

https://www.fupa.net/photos/tsv-pfedelbach-ii-tsv-hardthausen-ii-562872

Videos vom Spiel:

Video von den Pfedelbacher Toren:

folgt...

alle Highlights vom Spiel in der Zusammenfassung:

https://www.fupa.net/tv/match/tsv-pfedelbach-tsv-hardthausen-14207595-225018

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Vorschau:

Am kommenden Wochenende sind wir spielfrei.

Am Samstag, den 30.05.2026 um 13.00 Uhr spielen wir erneut zu Hause gegen die TSG Waldenburg.

Ein Vorbericht folgt.