Pfedelbach erneut auswärts am Sonntag in Böckingen

Am kommenden Sonntag, den 08.03.2026, ist unser TSV Pfedelbach in der Bezirksliga Franken bei der TG Böckingen gefordert. Anpfiff der Partie ist um 15:00 Uhr.

Nach dem 6:1 Auswärtssieg am vergangenen Sonntag in Untergriesheim will unsere Mannschaft den Schwung mitnehmen und in Böckingen ein engagiertes Auswärtsspiel zeigen. Gegen einen heimstarken und kampfbetonten Gegner wird es vor allem auf Zusammenhalt, Einsatzbereitschaft und Konzentration über die gesamte Spielzeit ankommen. Jeder Zweikampf, jeder Laufweg und die nötige Konsequenz vor dem Tor können am Ende den Unterschied machen.

Unser Team wird alles daransetzen, gemeinsam als Einheit aufzutreten und etwas Zählbares mit nach Pfedelbach zu nehmen. Dabei setzen wir auch auf die Unterstützung unserer Fans, die uns auswärts den Rücken stärken.

Schiedsrichter: Volker Killus (SV Babstadt)

Spielbeginn: 15.00 Uhr