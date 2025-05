Pfedelbach empfängt zum letzten Heimspiel die SGM Markelsheim/Elp.

Am Sonntag, den 1. Juni 2025 um 15.00 Uhr spielt unsere 1. Mannschaft in der Bezirksliga erneut zu Hause auf dem Sportplatz gegen die SGM Markelsheim/Elpersheim. Ein Vorbericht, Infos zum Gegner, das Sportplatzblättle und die Spielpaarungen zum 33. Spieltag sind bereits online.

ich freue mich Sie heute zum letzten Heimspiel der Saison gegen die SGM Markelsheim/Elpersheim in Pfedelbach begrüßen zu dürfen. Eine erfolgreiche Saison geht zu Ende. Nach dem Abstieg aus der Landesliga war man gespannt, wie sich das Team unter neuem Trainer in der Bezirksliga zurechtfindet. Nach einer anfänglichen Findungsphase kam das Team immer besser in Tritt und konnte sich im oberen Tabellendrittel festsetzen. Ein Punkt fehlt nun noch, um den Relegationsplatz sicher zu haben. Mit der SGM Markelsheim/Elpersheim haben wir ein Team zu Gast, das im gesicherten Mittelfeld steht. Die Marschrichtung für unser Team heute lautet Sieg. Es gilt die Niederlage gegen Öhringen abzuhaken und sich für die gute Saison mit dem Relegationsplatz zu belohnen. Bei Markelsheim geht es zwar heute um nichts mehr, kampflos werden sie die Punkte aber sicherlich nicht abgeben. Trotz Mehrfachbelastung durch die Pokalspiele heißt es für unser Team nochmals „Gas zu geben“. Mit Einsatzwille und Leidenschaft, unseren alten Tugenden, bin ich mir sicher, können wir heute bestehen. Ich wünsche unserem Team viel Erfolg und hoffe fest auf einen Pfedelbacher Sieg! Den Schiedsrichter der heutigen Partie, Herrn Marcel Lampert vom FC Badenia Rohrbach e.V., darf ich herzlich begrüßen. Ich wünsche ihm viel Erfolg und hoffe auf einen fairen Spielverlauf.

Alexander Frank

Abteilungsleiter

Schiedsrichter: Marcel Lampert (FC Badenia Rohrbach e.V.)

Spielbeginn: 15.00 Uhr

Hier gehts zum Liveticker vom Spiel (Sonntag, 01.06.2025 ab 15.00 Uhr):

https://www.fupa.net/match/tsv-pfedelbach-m1-tsv-markelsheim-m1-250601

Coaching-Zone, das Wort des Trainers:

Liebe TSV-Fans, sehr geehrte Zuschauer,

zu unserem heutigen Heimspiel in der Bezirksliga Franken gegen die SGM Markelsheim / Elpersheim möchte ich euch alle ganz herzlich begrüßen.

Ein herzliches Willkommen geht insbesondere auch an den Schiedsrichter der heutigen Begegnung sowie an unsere Gäste aus Markelsheim und Elpersheim.

Leider mussten wir unsere Hoffnungen auf die Meisterschaft nach den zwei Niederlagen in Erlenbach und gegen die TSG Öhringen endgültig begraben. Trotz dieser schweren Rückschläge dürfen wir jedoch nicht vergessen, dass wir insgesamt eine hervorragende Saison spielen, schließlich haben wir im heutigen Heimspiel die Möglichkeit uns den zweiten Platz und damit die Teilnahme an den Relegationsspielen zur Landesliga endgültig zu sichern!

Natürlich war insbesondere die Derby-Niederlage gegen den Nachbarn aus Öhringen extrem bitter – zwar haben wir kämpferisch an diesem Tage alles abgerufen, waren aber fußballerisch nicht in der Lage die starke Defensive der TSG nachhaltig zu fordern und öfter in Gefahr zu bringen. Wir waren im Spiel nach vorne nicht nur zu ungenau, sondern auch nicht variabel genug, haben zu wenig über die Flügel und zu viel durch das enge Zentrum gespielt. Diese Dinge müssen wir heute verbessern, um die 3 Punkte in Pfedelbach zu behalten!

Dafür gilt es die SGM Markelsheim / Elpersheim zu schlagen, ein Gegner, der sich insbesondere durch seine mannschaftliche Geschlossenheit auszeichnet und bei Standards enorm gefährlich ist. Zudem besitzt die SGM in Domenik Wischke einen der besten Torjäger der Liga, auf den es heute besonders aufzupassen gilt. Nachdem die Gäste lange Zeit eine richtig starke Rückrunde gespielt haben, mussten auch sie in den vergangenen Spielen einige Rückschläge hinnehmen, der klaren 0-4 Heimniederlage gegen Öhringen folgte am vergangenen Wochenende ein 1-1 beim SC Amrichshausen. Wir wollen wie bei unserem 3-0 Auswärtssieg im Hinspiel von der ersten Minute an konzentriert und zielstrebig agieren, um das letzte Heimspiel der Saison erfolgreich zu gestalten!

Nun wünsche ich allen Beteiligten ein unterhaltsames Spiel mit viel Spaß sowie einem fairen und verletzungsfreien Verlauf!

Nicolas Baur

Trainer TSV Pfedelbach

Sportplatzblättle zum Spiel:

Hier gibts das Sportplatzblättle zum durchblättern:

https://tsv-pfedelbach.de/3d-flip-book/heimspiel-2024-25-17-heft-gegen-sgm-markelsheim-elpersheim

Nachgefragt bei der SGM Markelsheim/Elpersheim (Daniel Wischke, Co-Trainer):

Wie bist du mit eurer Saison in der Bezirksliga Franken zufrieden?

Natürlich sind wir sehr zufrieden mit dem Verlauf der Runde. Hätte uns jemand vor Rundenbeginn mitgeteilt, dass wir zwei Spieltage vor Rundenende 50 Punkte haben, hätte ich Ihn für verrückt erklärt 😊. Wir haben es geschafft uns frühzeitig für ein weiteres Jahr Bezirksliga zu qualifizieren, das zählt! Ein weiteres Jahr Bezirksliga Franken ist ein absolutes Privileg.

Wie lautet eure Zielsetzung für die kommende Saison in der Bezirksliga Franken?

Jetzt spielen wir zunächst die Runde erstmal zu Ende und über Ziele sprechen wir dann, wenn die Zeit dazu reif ist.

Welche Chancen rechnet ihr euch für das Spiel in Pfedelbach aus und wie ist dein Tipp?

Ein Spiel beginnt immer bei 0:0 und dauert 90 Minuten. Wir wollen immer den maximalen sportlichen Erfolg. Jedoch sind wir uns darüber im Klaren, dass die Hürde in Pfedelbach sehr hoch wird.

Welche Mannschaft in der Liga hat dich diese Saison am meisten überrascht?

Wir haben in der Vergangenheit und werden auch in Zukunft nicht uns anderen Mannschaften äußern. Reflektierend für uns sprechend sage ich, dass wir einer der Überraschungen der Liga waren. Zumal wir vor Saisonbeginn von den Experten zum Kreis der Abstiegsfavoriten gezählt wurden.

Wer wird deiner Meinung nach Meister, wer geht in die Aufstiegsrelegation, wer spielt die Abstiegsrelegation und wer muss den Gang in die Kreisliga A antreten?

Die Meisterfrage ist (leider) schon geklärt. Aufstiegsrelegation habt Ihr selbst in der Hand und die Modalitäten zur Abstiegsrelegation bleibt bis zum letzten Spieltag offen.

Zum Abschluss: Welche Worte möchtest du den Zuschauern der Partie an dieser Stelle mit auf den Weg geben?

Wir freuen uns sehr auf das Gastspiel bei Euch, wünschen eine stattliche Zuschaueranzahl und der Partie einen fairen Verlauf.

Vielen Dank an dieser Stelle an Daniel Wischke von der SGM Markelsheim/Elpersheim, der die Fragen der Sportplatzblättle-Redaktion beantwortet hat.

Infos zum Gegner SGM Markelsheim/Elpersheim: Das Team von Trainer Sascha Silberzahn ist die Überraschung der Saison. Vor der Saison wurde die SGM von vielen Als einer der Absteiger auserkoren.

In der Rückrunde gelang den Gästen eine beeindruckende Serie von 10 nicht verlorenen Spielen in Folge.

Aktuell stehen 18 Siege 10 Niederlagen gegenüber. Achtmal spielte man unentschieden. 62 Tore stehen 51 Gegentore gegenüber. Bester Torschütze im Team ist Domenik Wischke mit 19 Treffern.

Bisher standen sich beide Teams erst einmal gegenüber. Das Vorrundenspiel am 01.12.24 endete 3:0 für unseren TSV.

Vorbericht auf FuPa vom 30.05.2025: