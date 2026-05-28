Pfedelbach empfängt zum letzten Heimspiel die SG Stetten-Kleingartach

ich begrüße Sie alle herzlich zu unseren letzten Heimspielen der Saison gegen die SG Stetten-Kleingartach und die TSG Waldenburg in Pfedelbach.

Es freut mich, dass Sie den Weg auf unseren Sportplatz gefunden haben, um unsere Mannschaften zu unterstützen und gemeinsam einen spannenden Fußballnachmittag zu erleben.

Ein spannender Heimspieltag steht uns bevor. Unsere 1. Mannschaft empfängt heute in der Bezirksliga Franken die SG Stetten/Kleingartach – ein Gegner, der für intensiven, körperbetonten Fußball steht und uns in den vergangenen Jahren immer wieder enge Duelle geliefert hat. Das Team von Trainerstab und Mannschaft möchte an die guten Leistungen der letzten Wochen anknüpfen und vor heimischem Publikum erneut ein starkes Zeichen setzen.

Auch unsere 2. Mannschaft hat eine anspruchsvolle Aufgabe vor sich. In der Kreisliga B6 trifft sie auf die favorisierte TSG Waldenburg, die in dieser Saison mit viel Tempo und einer stabilen Defensive auf sich aufmerksam gemacht hat. Für unsere Zweite gilt es, mit Mut, Einsatz und Spielfreude aufzutreten und die Punkte in Pfedelbach zu behalten.

Wir freuen uns auf zwei packende Spiele, engagierte Mannschaften und die gewohnt großartige Unterstützung unserer Fans. Machen wir diesen Heimspieltag gemeinsam zu einem erfolgreichen Fußballnachmittag.

Ich wünsche beiden Mannschaften viel Erfolg und uns allen faire, spannende und torreiche Spiele.

Die Schiedsrichter der heutigen Partien, Herrn Nico John vom SC Urbach (1. Mannschaft) sowie Herrn Manfred Schreibeis (2.) von den Spfr. Widdern darf ich in Pfedelbach herzlich begrüßen.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und hoffe auf faire Spielverläufe.

Alexander Frank

Abteilungsleiter

Schiedsrichter: Nico John (SC Urbach)

Spielbeginn: 15.30 Uhr

Hier gehts zum Liveticker vom Spiel (Samstag, 30.05.2026 ab 15.30 Uhr):

https://www.fupa.net/match/tsv-pfedelbach-m1-sg-stettenkleingartach-m1-260530

Coaching-Zone, das Wort des Trainers:

Liebe TSV-Fans, sehr geehrte Zuschauer,

zu unserem letzten Heimspiel der Saison in der Bezirksliga Franken gegen die SG Stetten/Kleingartach möchte ich euch alle ganz herzlich begrüßen.

Ein herzliches Willkommen geht insbesondere auch an den Schiedsrichter der heutigen Begegnung sowie an unsere Gäste aus Stetten/Kleingartach.

Mit drei Unentschieden in Folge waren unsere letzten Spiele irgendwie ein Spiegelbild dieser Saison – viel zu oft mussten wir die Punkte teilen, zu oft haben ein paar Prozent gefehlt, um Spiele letztendlich für uns zu entscheiden. So müssen wir zum Ende dieser Runde leider mit einem Mittelfeldplatz leben.

Dennoch müssen wir gerade die vergangenen Begegnungen auch vor dem Hintergrund großer personeller Probleme richtig einordnen. Beim torlosen Unentschieden im Derby gegen die SG Sindringen/Ernsbach haben wir insbesondere während der letzten 30 Minuten in Unterzahl eine starke kämpferische Leistung gezeigt und waren dem Sieg näher als unser Gegner. Trotzdem ging die Punkteteilung am Ende in Ordnung, da wir im Spiel nach vorne über die gesamte Spieldauer viel zu fehlerhaft und ungenau agiert haben und uns so kaum hochkarätige Torchancen erspielen konnten.

Am vergangenen Wochenende in Wachbach haben wir auch spielerisch eine starke Leistung gezeigt, hatten bei extremen Temperaturen ein sehr gutes Pass- und Positionsspiel und dementsprechend auch sehr viel Spielkontrolle. Diese konnten wir zwar zweimal zu einer Führung nutzen, mussten jedoch nach eigenen Fehlern auch zweimal einen Ausgleich hinnehmen – sehr ärgerlich, da aufgrund unserer Überlegenheit ein Sieg verdient gewesen wäre.

Diesen wollen wir nun im heutigen Heimspiel gegen die SG Stetten-Kleingartach holen, die noch gegen den drohenden Abstieg kämpft und heute unbedingt gewinnen muss, um ihre letzte Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. Daher erwartet uns heute mit Sicherheit ein intensives Spiel gegen einen unangenehmen Gegner, gegen den wir keines der letzten drei Spiele gewinnen konnten – inklusive der bitteren 2:4 Niederlage in der Hinrunde, als wir fast 90 Minuten in Unterzahl agieren mussten. Diese Negativserie wollen wir im letzten Saisonheimspiel unbedingt beenden und die drei Punkte in Pfedelbach behalten!

Das heutige Heimspiel wird leider auch mein letztes als Trainer des TSV Pfedelbach sein – eine Entscheidung, die mir sehr schwergefallen ist, da ich mich hier in den letzten zwei Jahren sehr sehr wohl gefühlt habe. Doch als junger Familienvater möchte ich in Zukunft mehr Zeit mit meiner Familie verbringen, zumal auch unser Hausumbau sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Deshalb werde ich als Trainer eine Pause einlegen und voraussichtlich in meiner zukünftigen Heimat im Jagsttal nur noch als Spieler aktiv sein.

Aus sportlicher Sicht fühlt sich die Zeit hier in Pfedelbach für mich etwas unvollendet an, da wir trotz vieler erfolgreicher Spiele leider mehrfach denkbar knapp einen Titel verpasst haben – schade, denn ich denke wir als Mannschaft und Verein hätten einen derartigen Erfolg definitiv verdient gehabt!

Dennoch bleiben für mich am Ende viele schöne Erinnerungen, emotionale Momente und viele Begegnungen mit tollen Menschen, für die ich sehr dankbar bin. Deshalb möchte ich mich auch an dieser Stelle bei meiner Mannschaft, meinem Trainerteam, bei der Vereinsführung und bei euch Zuschauern für die Unterstützung, das gegenseitige Vertrauen und die tolle gemeinsame Zeit bedanken!

Macht weiter so, alles alles Gute für die Zukunft, weiterhin ganz viel Erfolg und bis ganz bald mal wieder hier auf dem Sportplatz!

Nicolas Baur

Trainer TSV Pfedelbach

Sportplatzblättle zum Spiel:

Hier gibts das Sportplatzblättle zum durchblättern:

https://tsv-pfedelbach.de/3d-flip-book/heimspiel-2025-26-15-heft-gegen-sg-stetten-kleingartach-und-tsg-waldenburg

Infos zum Gegner SG Stetten/Kleingartach: