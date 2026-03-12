Pfedelbach empfängt in der Bezirksliga die Spfr. Lauffen

Am Samstag, den 15. März 2026 um 15.00 Uhr spielt unsere 1. Mannschaft am 19. Spieltag der Bezirksliga zu Hause auf dem Kunstrasenplatz gegen die Sportfreunde Lauffen. Ein Vorbericht, Infos zum Gegner, das Sportplatzblättle und die Spielpaarungen zum 19. Spieltag sind bereits online.

ich freue mich Sie heute zum Bezirksligaspiel gegen die Sportfreunde Lauffen in Pfedelbach begrüßen zu dürfen. Ich grüße alle Fans des TSV, die angereisten Fans aus Lauffen sowie unsere Sponsoren. Mit dem Start in die Rückrunde konnte man nur bedingt zufrieden sein. Gegen Neuenstein gab man allzu leichtfertig zwei Punkte aus der Hand. Danach platzte jedoch der Knoten in Untergriesheim bei einem wahren Torreigen. Auch gegen die TG Böckingen letzte Woche zeigte man eine sehr gute Leistung und gewann am Ende hochverdient. Man bleibt oben dran, und das ist auch gut so. Wobei die Tabelle aufgrund unterschiedlicher Spieleanzahl der Vereine im Moment noch kein klares Bild bietet. Wichtig ist es nun jede Woche hellwach auf dem Platz zu stehen und keinen Gegner zu unterschätzen. Unser heutiger Gegner, die Sportfreunde Lauffen, haben noch zwei Spiele weniger als unser TSV bestritten. Letzte Woche siegte Lauffen knapp mit 1:0 bei Untergriesheim. Ich bin gespannt, wie sich die Gäste in Pfedelbach präsentieren. Es wird sicherlich eine spannende Partie bei der hoffentlich unser TSV am Ende als Sieger vom Platz gehen darf. Drücken Sie unserem Team die Daumen und feuern Sie die Jungs lautstark an! Ich wünsche unserem Team viel Erfolg und hoffe auf einen Pfedelbacher Sieg! Den Schiedsrichter der heutigen Partie, Herrn Max Meier von der SG07 Untertürkheim darf ich in Pfedelbach herzlich begrüßen. Ich wünsche Ihm viel Erfolg und hoffe auf einen fairen Spielverlauf.

Alexander Frank

Abteilungsleiter

Schiedsrichter: Max Meier (SG07 Untertürkheim)

Spielbeginn: 15.00 Uhr

Hier gehts zum Liveticker vom Spiel (Samstag, 15.03.2026 ab 15.00 Uhr):

https://www.fupa.net/match/tsv-pfedelbach-m1-sportfreunde-lauffen-m1-260315

Coaching-Zone, das Wort des Trainers:

Liebe TSV-Fans, sehr geehrte Zuschauer,

zu unserem heutigen Heimspiel in der Bezirksliga Franken gegen die Sportfreunde Lauffen möchte ich euch alle ganz herzlich begrüßen.

Ein herzliches Willkommen geht insbesondere auch an den Schiedsrichter der heutigen Begegnung sowie an unsere Gäste aus Lauffen.

Nach dem enttäuschenden 1:1 Unentschieden zum Rückrunden-start gegen den TSV Neuenstein, als wir in vielen Momenten zu ungenau und unkreativ agiert haben, haben wir mit zwei überzeugenden Auswärtssiegen eine starke Antwort gegeben.

Beim 6:1 Sieg in Untergriesheim haben wir vor allem in der ersten Halbzeit die Fehler des Gegners eiskalt bestraft und die Lücken in der Defensive der Heimelf fast perfekt ausgenutzt. Mindestens ebenso wichtig war gegen einen spielerisch starken Gegner jedoch die disziplinierte und mannschaftliche geschlossene Arbeit gegen den Ball, sodass wir insgesamt nur wenige gefährliche Aktionen zugelassen haben.

Eine starke Teamleistung war auch die Basis für unseren 4:2 Sieg bei der TG Böckingen, auch beim Tabellenzweiten haben wir gemeinsam als Team gut verteidigt und es offensiv mit schnellem, zielstrebigem Spiel sehr oft geschafft die bis dahin zweitbeste Defensive der Liga in Verlegenheit zu bringen. Vier Tore waren die logische Folge beim völlig verdienten Auswärtssieg, der sogar noch höher hätte ausfallen können, wenn wir einige aussichtsreiche Situationen in der zweiten Halbzeit noch besser ausgespielt hätten.

Die gute Stimmung und das Selbstvertrauen dieser letzten beiden Spiele wollen wir mit ins heutige Heimspiel nehmen, in dem mit den Sportfreunden Lauffen der nächste hochkarätige Gegner wartet. Die Gäste befinden sich ebenfalls in der Spitzengruppe unserer ausgeglichenen Bezirksliga und haben in zwei Nachholspielen noch die Möglichkeit sich ganz weit nach vorne zu schieben. Beim 2:2 Unentschieden in der Hinrunde haben sie auf schwierigsten Platzverhältnissen insbesondere in der zweiten Halbzeit ihre spielerische Qualität gezeigt, sodass wir auch heute wieder eine starke Defensivleistung brauchen werden – diese wollen wir gemeinsam mit unserer offensiven Power auf den Platz bringen, um so die drei Punkte in Pfedelbach zu behalten!

In dieser Konstellation erwartet uns heute ein mit Sicherheit temporeiches und unterhaltsames Fußballspiel, bei dem ich allen Beteiligten einen fairen und verletzungsfreien Verlauf wünsche!

Nicolas Baur

Trainer TSV Pfedelbach

Sportplatzblättle zum Spiel:

Hier gibts das Sportplatzblättle zum durchblättern:

https://tsv-pfedelbach.de/3d-flip-book/heimspiel-2025-26-10-heft-gegen-spfr-lauffen

Nachgefragt bei den Spfr. Lauffen (André Winkler, Trainer):

Wie bist du mit euren bisherigen Spielen und der Saison in der Bezirksliga Franken zufrieden?

Die Vorrunde verlief für uns nahezu perfekt. Wir sind hervorragend in die Saison gestartet und konnten diesen positiven Lauf lange aufrechterhalten.

Wie lautet die weitere Zielsetzung für die restlichen Spiele der Rückrunde?

Am Ende der Runde unter den Top-5 zu stehen, wäre für uns ein großer Erfolg. Dafür muss jedoch alles zusammenpassen und jedes Zahnrad ineinandergreifen.

Welche Chancen rechnet ihr euch für das Spiel in Pfedelbach aus und wie ist dein Tipp?

Heute erwarten wir – wie bereits im Hinspiel – ein enges Spiel. Der Gastgeber präsentiert sich aktuell in sehr guter Form, daher rechnen wir mit einem schweren Auswärtsspiel.

Wen siehst du in der Bezirksliga als Favorit um den Aufstieg, wer muss um den Klassenerhalt bangen?

Den FC Union Heilbronn sehe ich als einen der Top-Favoriten.

Zum Abschluss: Welche Worte möchtest du den Zuschauern der Partie an dieser Stelle mit auf den Weg geben?

Für die heutige Partie wünsche ich beiden Mannschaften ein faires Spiel und den Zuschauern eine spannende und interessante Begegnung.

Vielen Dank an dieser Stelle an André Winkler von den Spfr. Lauffen, der die Fragen der Sportplatzblättle-Redaktion beantwortet hat.