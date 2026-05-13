Pfedelbach empfängt in der Bezirksliga die SG Sindringen/Ernsbach

ich begrüße Sie alle herzlich zu unserem heutigen Heimspieltag gegen die SG Sindringen/Ernsbach und den TSV Kupferzell II in Pfedelbach.

Es freut mich, dass Sie den Weg auf unseren Sportplatz gefunden haben, um unsere Mannschaften zu unterstützen und gemeinsam einen spannenden Fußball-nachmittag zu erleben.

Unsere 1. Mannschaft trifft heute in der Bezirksliga Franken auf die SG Sindringen/Ernsbach – ein Gegner, der uns traditionell alles abverlangt und für intensive, umkämpfte Duelle steht. Wir wollen die Saison positiv ausklingen lassen und mit Leidenschaft, Einsatz und Teamgeist die nächsten Punkte in Pfedelbach behalten.

Auch unsere 2. Mannschaft bestreitet heute ein wichtiges Spiel in der Kreisliga B. Gegner ist der TSV Kupferzell II, eine Mannschaft, die immer schwer zu bespielen ist. Unser Team hat sich in dieser Saison stark entwickelt und möchte diesen Trend heute fortsetzen.

Ich wünsche beiden Mannschaften viel Erfolg und uns allen faire, spannende und torreiche Spiele.

Die Schiedsrichter der heutigen Partien, Herrn Pascal Martin (BZL) vom SV Lampoldshausen sowie den Schiedsrichter der Kreisliga B-Partie, der bei Redaktionsschluss noch nicht feststand, darf ich in Pfedelbach herzlich begrüßen.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und hoffe auf faire Spielverläufe.

Alexander Frank

Abteilungsleiter

Schiedsrichter: Pascal Martin (SV Lampoldshausen)

Spielbeginn: 15.00 Uhr

Hier gehts zum Liveticker vom Spiel (Sonntag, 17.05.2026 ab 15.00 Uhr):

https://www.fupa.net/match/tsv-pfedelbach-m1-sg-sindringenernsbach-m1-260517

Coaching-Zone, das Wort des Trainers:

Liebe TSV-Fans, sehr geehrte Zuschauer,

zu unserem heutigen Heimspiel in der Bezirksliga Franken gegen die SG Sindringen/Ernsbach möchte ich euch alle ganz herzlich begrüßen.

Ein herzliches Willkommen geht insbesondere auch an den Schiedsrichter der heutigen Begegnung sowie an unsere Gäste aus Sindringen und Ernsbach.

Die letzten Wochen einer erneut langen Saison sind nun angebrochen und leider haben wir es nicht geschafft, die Hoffnung auf einen Titel in der Liga oder im Bezirkspokal aufrechtzuerhalten. Während das in der Liga schon seit einigen Spielen absehbar war, so war das unglückliche Halbfinalaus im Elfmeterschießen im Pokal umso bitterer und schwer zu verarbeiten.

Das war der Mannschaft auch im letzten Heimspiel gegen den TSV Botenheim noch anzumerken, als wir nach frühem Rückstand zwar gut ins Spiel zurückgekommen sind, gleichzeitig insgesamt aber zu fehlerhaft agiert und den Gegner immer wieder zu guten Chancen eingeladen haben. Das wurde mit Treffern kurz vor und nach der Pause zu denkbar ungünstigen Zeitpunkten eiskalt bestraft, sodass am Ende eine 1:3 Heimniederlage stand. Dabei muss man jedoch auch berücksichtigen, dass wir momentan personell eine sehr schwierige Situation zu bewältigen haben, in den letzten Wochen fehlen uns aufgrund von Verletzungen oder aus persönlichen Gründen immer wieder viele wichtige Spieler, deren Qualitäten kaum zu ersetzen sind.

Diese Situation haben wir jedoch gut angenommen und versuchen das gemeinsam als Team aufzufangen, was uns im letzten Auswärtsspiel bei der SGM Mulfingen/Hollenbach II – in dem wir auf insgesamt 13(!) Spieler verzichten mussten – auch gelungen ist. Allerdings sind wir auch in Mulfingen nicht gut ins Spiel gestartet, ein zu fehlerhaftes Aufbauspiel und zu große Abstände von unseren Gegenspielern führten schnell zu einem 0:2 Rückstand. Bemerkenswert war dann jedoch unsere Reaktion auf die frühen Rückschläge, dem 1:2 Anschlusstreffer folgte noch vor der Pause ein toll herausgespieltes Tor zum 2:2. In der zweiten Halbzeit waren wir dann spielbestimmend und konnten per Elfmeter mit 3:2 in Führung gehen, haben es im Anschluss jedoch verpasst das Spiel bei einigen guten Torchancen vorzeitig zu entscheiden.

Umso bitterer war dann der späte Ausgleich der Heimelf, der jedoch wenn man den gesamten Spielverlauf betrachtet nicht unverdient gewesen ist. Dennoch können wir insgesamt mit unserer Leistung zufrieden sein und wollen die positiven Dinge sowie eine hoffentlich etwas bessere Personalsituation mit ins heutige Derby gegen die SG Sindringen/Ernsbach nehmen.

Dort wartet eine schwere Aufgabe auf uns, denn die Gäste mussten am vergangenen Wochenende zwar eine 0:2 Niederlage in Botenheim hinnehmen, waren davor jedoch sechs Spiele lang ungeschlagen und spielen nach anfänglichen Problemen ein starke Rückserie. Außerdem werden sie sich mit Sicherheit für die 0:1 Hinspielniederlage revanchieren wollen, sodass wir heute sicher ein intensives Spiel sehen werden. In diesem wollen wir noch einmal alle Kräfte mobilisieren und erneut als Team zusammenstehen, um die drei Punkte in Pfedelbach zu behalten und einen erneuten Derbysieg zu feiern!

Für das heutige Spiel wünsche ich allen Beteiligten viel Spaß sowie einen fairen und verletzungsfreien Verlauf!

Nicolas Baur

Trainer TSV Pfedelbach

Sportplatzblättle zum Spiel:

Hier gibts das Sportplatzblättle zum durchblättern:

https://tsv-pfedelbach.de/3d-flip-book/heimspiel-2025-26-14-heft-gegen-sg-sindringen-ernsbach-und-tsv-kupferzell-2

Infos zum Gegner SG Sindringen/Ernsbach: