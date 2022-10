Pfedelbach empfängt Aufsteiger Croatia Bietigheim

Am Samstag, den 15. Oktober 2022 um 15.30 Uhr spielt unsere Landesliga-Elf zu Hause gegen den Aufsteiger NK Croatia Bietigheim.

Ein Vorbericht, Infos zum Gegner, das Sportplatzblättle und die Spielpaarungen zum 12. Spieltag sind bereits online.



-

Vorbericht des Abteilungsleiters:

Liebe Fans des TSV,

sehr verehrte Gäste,

ich freue mich Sie an diesem Samstag zur Landesligapartie gegen NK Croatia Bietigheim in Pfedelbach begrüßen

zu dürfen.

Ein besonderer Gruß gilt wie

immer unseren Sponsoren.

Am vergangenen Wochenende durften wir in der Ferne jubeln und brachten drei enorm wichtige Punkte aus Oeffingen mit nach Hause. Im Oktober stehen richtungsweisende Spiele an. Das erste wurde gewonnen, jetzt gilt es gegen den Aufsteiger aus Bietigheim nachzulegen. Die Liga ist in diesem Jahr so ausgeglichen wie selten zuvor, umso schwerer wird es, sich in ihr behaupten zu können. Liebe Fans, unterstützen Sie das Team lautstark, denn oft sind es die vermeintlichen Nebensächlichkeiten, die in brenzligen Situationen den Ausschlag geben.

Heute haben wir mit dem NK Croatia Bietigheim einen Aufsteiger zu Gast in Pfedelbach, gegen den wir noch nie gespielt haben. Die Gäste starteten holprig in die Saison, sollten aber auf keinen Fall unterschätzt werden. Wer mit dem Rücken zur Wand steht entfacht ungeahnte Kräfte, dessen sollten wir uns bewusst sein.

Ich wünsche unserem Team viel Glück und hoffe fest auf einen Pfedelbacher Sieg!

Den Schiedsrichter der Begegnungen, Herrn Daniel Röbbeling vom SKG Max-Eyth-See Stuttgart sowie an den Linien André Wagner (SV Wolpertswende) und Adam Ismail (SV Bonlanden), darf ich in Pfedelbach herzlich begrüßen.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und einen fairen Spielverlauf.

Alexander Frank

Abteilungsleiter

Schiedsrichter: Daniel Röbbeling (SKG Max-Eyth-See Stuttgart)

Schiedsrichterassistent 1: André Wagner (SV Wolpertswende)

Schiedsrichterassistent 2: Adam Ismail (SV Bonlanden)

Spielbeginn: 15.30 Uhr

Hier gehts zum Liveticker vom Spiel (Samstag, 15.10.2022 ab 15.30 Uhr)

Coaching-Zone, das Wort des Trainers:

Liebe Pfedelbacher, liebe TSV-Fans,

zum Heimspiel gegen NK Croatia Bietigheim möchte ich euch herzlich begrüßen.

Ebenfalls willkommen heißen, möchte ich unsere Gäste, sowie das Schiedsrichtergespann der heutigen Begegnung.

0:2 Sieg in Oeffingen. In Summe sehr verdient und sehr erfreulich, dass wir uns für die gute Trainingswoche und seit Wochen starken Leistungen belohnt haben. Die ersten 20 Minuten waren ausgeglichen, auf beiden Seiten hat der letzte Pass gefehlt. Danach hat sich das Spiel in unsere Richtung gedreht. Wir haben uns klare Torchancen erspielt und eine gute Spielkontrolle gehabt. In der 2. Halbzeit haben wir uns Chance um Chance erspielt und dann auch eine davon genutzt. Zwischen 0:1 und 0:2 hatten wir noch gute Chancen, zwei Mal Aluminium getroffen und dann mit dem 0:2 das Spiel entschieden. Großartige Teamleistung, die nun weiter Auftrieb geben muss, um die nächsten Hürden zu nehmen…

Weiter geht´s zum nächsten direkten Duell gegen Croatia Bietigheim:

Croatia ist eine technisch hervorragende Mannschaft, die Fußball spielen will und sehr variabel ihr Spiel aufzieht. Dazu bekommen Sie in den letzten Spielen sehr wenig Gegentore. Es wird eine spannende Aufgabe…

Die Tabelle hat in dieser Liga keine große Aussagekraft. In dieser Liga kann man keinen Gegner unterschätzen und muss immer am Limit spielen, wenn man Punkte holen will.

Ich hoffe, dass wir den Kader in der Breite weiterhin so zur Verfügung haben und wir weiter hungrig auf Punkte sind, um auch dieses Spiel zu gewinnen.

Um uns von unten absetzen zu können, benötigen wir jeden Punkt.

Voller Einsatz. Disziplin. Totaler Zusammenhalt.

Diese Eigenschaften benötigen wir und eure lautstarke Unterstützung.

Helft unseren Jungs wieder einen geilen Fight abzuliefern….

Gemeinsam zum 3. Heimsieg!

Euer Michael Blondowski

Trainer TSV Pfedelbach

Sportplatzblättle zum Spiel:

Hier gibts das Sportplatzblättle zum durchblättern:

Infos zum Gegner NK Croatia Bietigheim:

Das Team um Trainer Daniel Zmpitas stieg zu dieser Saison, nach zuvor 5 Jahren Zugehörigkeit in der Bezirksliga in die Landesliga auf. Das Team startete mit einem Sieg gegen Satteldorf und einer Niederlage gegen Mitaufsteiger Oppenweiler in die Saison, konnte dann gegen Allmersbach und Neckarrems jeweils einen Punkt erkämpfen. Aktuell stehen 3 Siege 5 Niederlagen gegenüber, dreimal spielte man unentschieden. 17 Treffer konnten erzielt werden, 15 Gegentore musste man hinnehmen. Die meisten Punkte (8 von 12) wurden seither zu Hause gewonnen.

Bester Torschütze im Team ist Zvonimir Zivic mit 7 Treffern Das Durchschnittsalter des Teams beträgt 25,35 (TSV:25,87).

Hier gehts zur Homepage des NK Croatia Bietigheim

Hier gehts zur Facebook-Seite des NK Croatia Bietigheim

Hier gehts zur Instagram-Seite des NK Croatia Bietigheim

Vorbericht aus der Hohenloher Zeitung vom 15.10.2022:

folgt...

Die Spielpaarungen des 12. Spieltags der Landesliga Württemberg Staffel 1:

Fr., 14.10.2022

Sa., 15.10.2022

So., 16.10.2022

SV Breuningsweiler SV Allmersbach 19:30 TSV Ilshofen II TSV Obersontheim 19:45TSV Crailsheim Türkspor Neckarsulm 15:30live TSV Pfedelbach NK Croatia Bietigheim 15:30liveVfR Heilbronn SG Oppenweiler-Strümpfelbach 15:00 SV Germania Bietigheim VfB Neckarrems-Fussball 15:00 TSV Heimerdingen 1910 TV Oeffingen 15:00 SV Kaisersbach Aramäer Heilbronn 15:00live FV Löchgau SpVgg Gröningen-Satteldorf 16:00

Die Tabelle vor dem 12. Spieltag der Landesliga Württemberg Staffel 1:

Platz Mannschaft Spiele G U V Torverhältnis Tordifferenz Punkte 1.

Türkspor Neckarsulm

11 10 1 0 26 : 5 21 31 2.

FV Löchgau

11 7 1 3 32 : 14 18 22 3.

TSV Crailsheim