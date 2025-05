Pfedelbach empfängt am Sonntag zu Hause den SV Schluchtern

ich freue mich Sie zu unseren heutigen Heimspielen gegen den SV Schluchtern und für die 2. Mannschaft gegen den SSV Gaisbach II in Pfedelbach begrüßen zu dürfen.

Gegen Bad Friedrichshall kassierte man eine unnötige Niederlage, vielleicht aber auch ein Wachruf. Im Pokalviertelfinale gegen des SC Michelbach/Wald konnte man mit einer mittelmässigen Leistung bestehen und steht nun im Bezirkspokalhalbfinale. Eine tolle Sache, aber auch eine Mehrbelastung durch weitere englische Wochen. In Bad Wimpfen siegte man am Ende deutlich, kassierte jedoch auch drei Gegentore.

Mit dem SV Schluchtern haben wir heute ein Team zu Gast, gegen das wir, möchten wir in höheren Ligen denken unbedingt gewinnen müssen. Die letzten Wochen haben gezeigt, dass das kein Selbstläufer ist. Es gilt mit höchster Konzentration und vollem Einsatz zu Werke zu gehen.

Unsere 2. Mannschaft hat heute den SSV Gaisbach zu Gast. Das Team agierte in den letzten Wochen meist glücklos und hatte oft gegen den Gegner das Nachsehen. Heute gilt es wieder auf die Erfolgsspur zurückzukehren.

Die Schiedsrichter der heutigen Begegnungen, Herrn Gian-Marco Cherchi vom TSV Ruppertshofen für das Spiel der 1. Mannschaft sowie Herrn Vincenzo D’Elia vom TSV Gerabronn für das Spiel der 2. Mannschaft darf ich in Pfedelbach herzlich begrüßen.

Alexander Frank

Abteilungsleiter

Schiedsrichter: Gian-Marco Cherchi (TSV Ruppertshofen)

Spielbeginn: 15.00 Uhr

Hier gehts zum Liveticker vom Spiel (Sonntag, 11.05.2025 ab 15.00 Uhr):

https://www.fupa.net/match/tsv-pfedelbach-m1-sv-schluchtern-m1-250511

Coaching-Zone, das Wort des Trainers:

Liebe TSV-Fans, sehr geehrte Zuschauer,

zu unserem heutigen Heimspiel in der Bezirksliga Franken gegen den SV Schluchtern möchte ich euch alle ganz herzlich begrüßen.

Ein herzliches Willkommen geht insbesondere auch an den Schiedsrichter der heutigen Begegnung sowie an unsere Gäste aus Schluchtern.

Die Endphase einer langen Saison ist nun angebrochen und sowohl in der Meisterschaft als auch im Bezirkspokal haben wir uns eine hervorragende Ausgangsposition für das Saisonfinale erarbeitet.

Trotzdem war es natürlich sehr ärgerlich, dass wir mit der 1-2 Heimniederlage gegen Bad Friedrichshall die Tabellenführung so schnell wieder aus der Hand geben mussten. Allerdings muss man sich eingestehen, dass uns an diesem Tag recht wenig gelungen ist. Nach einer ordentlichen Anfangsphase, in der die sich bietenden Chancen leider nicht genutzt werden konnten, haben wir uns zunächst viel zu sehr mit dem Schiedsrichter und zu wenig mit unserer eigenen Leistung beschäftigt. Nach dem Rückstand durch einen unglücklichen Handelfmeter konnten wir dann zwar verdient ausgleichen, waren schlussendlich vor dem Tor aber nicht cool genug um das Spiel zu unseren Gunsten zu entscheiden. Stattdessen mussten wir in der letzten Minute sogar einen erneut bitteren Gegentreffer hinnehmen, der irgendwie zu diesem gebrauchten Tag passte.

Diese erste Niederlage in 2025 haben wir jedoch ganz gut verdaut und sind mit den Siegen über den SC Michelbach/Wald (Bezirkspokal) und gegen die SG Bad Wimpfen bereits wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Allerdings haben wir uns in beiden Spielen das Leben unnötig schwer gemacht, in Michelbach haben wir viele aussichtsreiche Situationen zu ungenau ausgespielt und eine frühzeitige Entscheidung verpasst, in Bad Wimpfen haben wir dem Gegner durch eigene Fehler zu viele Chancen ermöglicht und dementsprechend drei Gegentore kassiert. Diese Nachlässigkeiten müssen wir unbedingt abstellen und zu unserer defensiven Stabilität zurückfinden.

Dafür gilt es im heutigen Heimspiel gegen den SV Schluchtern gemeinsam als Team mit voller Intensität gegen den Ball zu arbeiten, um wie beim 1-0 Hinspielsieg ohne Gegentor zu bleiben. Diese Aufgabe wird jedoch keine einfache, haben die Gäste doch vor zwei Wochen mit einem 8-0 Auswärtssieg in Erlenbach aufhorchen lassen. In der letzten Woche mussten sie sich allerdings der TSG Öhringen mit 0-3 geschlagen geben. Insgesamt erlebt der Mitabsteiger aus der Landesliga eine sehr schwierige Saison und muss heute unbedingt gewinnen, wenn man sich eine kleine Resthoffnung auf den Klassenerhalt bewahren möchte.

Diese Konstellation verspricht ein spannendes und intensives Fußballspiel bei dem ich allen Beteiligten eine gute Unterhaltung sowie einen fairen und verletzungsfreien Verlauf wünsche!

Nicolas Baur

Trainer TSV Pfedelbach

Sportplatzblättle zum Spiel:

https://tsv-pfedelbach.de/3d-flip-book/heimspiel-2024-25-15-heft-gegen-sv-schluchtern-und-ssv-gaisbach-ii

Nachgefragt beim SV Schluchtern (Matthias Örüm, Trainer):

Wie bist du mit euren bisherigen Spielen und der Saison in der Bezirksliga Franken zufrieden?

Wir sind mit der Runde sehr unzufrieden, da wir uns mehr erhofft haben.

Wie lautet die weitere Zielsetzung für die restlichen Spiele der Rückrunde?

Wir wollen für den Rest der Runde noch soviele Spiele wie möglich gewinnen.

Welche Chancen rechnet ihr euch für das Spiel in Pfedelbach aus und wie ist dein Tipp?

Wir rechnen uns schon Chancen gegen pfedelbach aus und Ich tippe 1-1.

Wen siehst du in der Bezirksliga als Favorit um den Aufstieg, wer muss um den Klassenerhalt bangen?

Die beiden Mannschaften oben werden den Aufstieg unter sich ausmachen und um den Abstieg kämpfen alle Mannschaften bis zu Wachbach.

Zum Abschluss: Welche Worte möchtest du den Zuschauern der Partie an dieser Stelle mit auf den Weg geben?

Viel Spaß bei unserem Gastspiel bei Euch.

Vielen Dank an dieser Stelle an Matthias Örüm vom SV Schluchtern, der die Fragen der Sportplatzblättle-Redaktion beantwortet hat.