Pfedelbach empfängt am Sonntag in der Bezirksliga den TSV Botenheim

ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem Heimspiel gegen den TSV Botenheim hier in Pfedelbach.

Mein besonderer Gruß gilt allen Anhängern unseres TSV, den mitgereisten Fans aus Botenheim sowie unseren geschätzten Sponsoren.

Nach der bitteren Niederlage gegen die Aramäer Heilbronn müssen wir akzeptieren, dass wir im Rennen um Meisterschaft oder Relegation nicht mehr eingreifen können. Dennoch betrachte ich diese Saison als einen Erfolg: Wir sind aus dem ehemaligen Bezirk Hohenlohe das erfolgreichste Team der Bezirksliga – und unser Ziel bleibt, diesen Status zu behaupten. Leider hat uns auch in diesem Jahr ein großes Verletzungspech getroffen, was erneut zeigt, wie schmal unser Kader tatsächlich ist.

Heute begrüßen wir den TSV Botenheim, der sich derzeit im Kampf um den Klassenerhalt befindet. Auch wenn es für unseren TSV sportlich um nichts mehr geht, wollen wir die verbleibenden Spiele mit voller Leidenschaft und Einsatzfreude bestreiten. Ich erwarte eine spannende Begegnung und bin überzeugt: Wenn unser Team mit dem richtigen Willen und Herzblut auftritt, werden wir erfolgreich sein.

Ich wünsche unserem Team viel Erfolg und hoffe fest auf einen Pfedelbacher Sieg!

Die Schiedsrichterin der heutigen Partie, Frau Alix Küppershaus von den Sportfreunden DJK Bühlerzell darf ich in Pfedelbach herzlich begrüßen.

Ich wünsche Ihr viel Erfolg und hoffe auf fairen Spielverlauf.

Alexander Frank

Abteilungsleiter

Schiedsrichterin: Alix Küppershaus (Spfr DJK Bühlerzell)

Spielbeginn: 15.00 Uhr

Hier gehts zum Liveticker vom Spiel (Sonntag, 03.05.2026 ab 15.00 Uhr):

https://www.fupa.net/match/tsv-pfedelbach-m1-tsv-botenheim-m1-260503

Coaching-Zone, das Wort des Co-Trainers:

Liebe TSV-Fans, sehr geehrte Zuschauer,

zu unserem heutigen Heimspiel in der Bezirksliga Franken gegen den TSV Botenheim möchte ich euch alle ganz herzlich begrüßen.

Ein herzliches Willkommen gilt insbesondere auch dem Schiedsrichter der heutigen Begegnung sowie unseren Gästen aus Botenheim.

Mit Bad Friedrichshall konnten wir im letzten Heimspiel einen direkten Tabellennachbarn am Ende verdient mit 3:2 besiegen. Dabei sind wir gut ins Spiel gekommen und konnten nach einem guten Pressing sowie einem schnellen Umschaltspiel früh durch Sebastian Hack mit 1:0 in Führung gehen. Danach konnte Bad Friedrichshall Mitte der 1. Halbzeit mit einem platzierten Kopfball ausgleichen, als wir ihnen auf der Außenbahn zu viel Platz zum Flanken gelassen haben. Ärgerlich, da wir in dieser Situation zusätzlich in Unterzahl waren, da sich Sebastian Hack verletzungsbedingt behandeln lassen musste. Danach hatten wir kurz vor und nach der Halbzeitpause zwei gute Torchancen, welche wir nicht nutzen konnten. Einmal klärte ein Gegenspieler im letzten Moment vor dem einschussbereiten Jann Baust und das andere Mal zielte Jonas Göhner knapp rechts am Tor vorbei. Besser machte es Bad Friedrichshall Mitte der 2. Halbzeit mit einem platzierten Distanz-Schuss. Anschließend zeigte unsere Mannschaft aber eine klasse Moral und konnte sich in der Schlussphase noch durch zwei Treffer von Fabian Großer und Adrian Reck mit einem Heimsieg belohnen.

Am vergangenen Sonntag stand für uns in Schwaigern, beim damaligen Spitzenreiter, ein schweres Auswärtsspiel an. Dabei konnten leider einige unserer Spieler verletzungsbedingt nicht mitwirken. Diese Veränderungen merkten wir zu Beginn, als unsere Abstände zunächst noch nicht gestimmt haben und wir Schwaigern mit einigen Fehlern zu guten Torchancen eingeladen haben. Die Möglichkeiten konnten sie aber in dieser Phase zum Glück nicht nutzen. Danach sind wir mit einem besseren Spielaufbau und genauerem Passspiel deutlich besser ins Spiel gekommen und konnten uns vor der Halbzeitpause noch zwei gute Chancen erspielen. Die beste Tormöglichkeit hatten wir allerdings kurz nach der Pause. Als wir nach einer guten Pressing-Aktion den Ball am gegnerischen Strafraum erobern konnten und Jonas Göhner nach gutem Zuspiel von Fabian Großer knapp neben das Tor zielte. Im weiteren Verlauf ging der Ball leider auch knapp am Tor vorbei, als Adrian Reck einen Ball auf Sechzehner-Höhe super direkt aus der Drehung nahm. In der Schlussphase hatte auch Schwaigern nochmals ein paar gute Möglichkeiten. Allerdings haben wir an diesem Tag auch mit einer geschlossenen und kämpferischen Leistung gut verteidigt und hatten auch mit Hannes Fischle wieder einen zuverlässigen Torspieler, welcher am Ende noch zwei Bälle stark parierte.

Ein besonderer Dank gilt Tom Frölich und Markus Schilling. Dabei feierte Tom am vergangenen Sonntag sein Debüt bei uns in der Mannschaft – Herzlichen Glückwunsch! Und Markus war mal wieder da, wenn man ihn braucht - was wir sehr zu schätzen wissen… 😉

Auch heute benötigen wir gegen Botenheim von Beginn an wieder eine gute und geschlossene Mannschaftsleistung sowie eure Unterstützung von außen. Wir möchten heute als Mannschaft über alle Mannschafts-Teile hinweg zusammen leidenschaftlich und fokussiert verteidigen und uns durch eine bessere Chancen-Verwertung auch heute wieder mit einem Heimsieg belohnen.

Ich wünsche allen ein unterhaltsames Spiel mit einem fairen und verletzungsfreien Verlauf.

Mario Hüttinger

Co-Trainer TSV Pfedelbach

Sportplatzblättle zum Spiel:

Hier gibts das Sportplatzblättle zum durchblättern:

https://tsv-pfedelbach.de/3d-flip-book/heimspiel-2025-26-13-heft-gegen-tsv-botenheim

Nachgefragt beim TSV Botenheim:

Leider hat es der TSV Botenheim nicht geschafft unsere Fragen bis Redaktionsschluss zu beantworten.