Pfedelbach empfängt am Sonntag im Derby Neuenstein zum Rückrundenstart

Am Sonntag, den 22. Februar 2026 um 14.30 Uhr starten wir mit unserer 1. Mannschaft zu Hause auf dem Kunstrasenplatz in die Rückrunde der Bezirksliga gegen den TSV Neuenstein. Ein Vorbericht, Infos zum Gegner, das Sportplatzblättle und die Spielpaarungen zum 16. Spieltag sind bereits online.

Liebe Fans des TSV,

sehr verehrte Gäste, ich freue mich Sie zu unseren heutigen Heimspielen in der Bezirksliga Franken gegen den TSV Neuenstein und in der Kreisliga B6 gegen den TSV Zweiflingen in Pfedelbach begrüßen zu dürfen.

Ein besonderer Gruß gilt wie immer unseren Sponsoren.

Nach über 2 Monaten Pause geht es nun in die entscheidende Rückrunde.

Unsere erste Mannschaft hat sich durch vier Siege in den letzten fünf Spielen des Jahres 2025 an die ersten fünf Mannschaften herangearbeitet und darf zum erweiterten Favoritenkreis gezählt werden. Großartig, dass Pascal Steigauf, ein hochtalentierter Spieler, nach eineinhalb Jahren beim Landesligisten Ilshofen zurück nach Pfedelbach gefunden hat. Für den TSV eine absolute Bereicherung und großartige Ergänzung auf der Außenverteidigerposition.

Für die neue Runde haben wir bereits die Weichen gestellt und freuen uns, mit Dennis Schmieg einen Nachfolger für Trainer Nicolas Baur gefunden zu haben. Mehr dazu auf einer separaten Seite in diesem Heft.

Unsere zweite Mannschaft konnte in den letzten sechs Spielen der Liga leider nur einen Sieg verbuchen und ist somit in der Tabelle auf Rang 8 abgefallen. Auf Platz 3 sind es aber nur zwei Zähler. Unser junges Team hat auf jeden Fall das Potential für einen der ersten fünf Plätze und könnte mit einem Sieg heute gegen Zweiflingen wieder nach oben klettern.

Ich wünsche unseren Teams an diesem Wochenende viel Glück und hoffe fest auf Pfedelbacher Heimsiege!

Die Schiedsrichter der Begegnungen, Herrn Joscha Link vom TSV Lehrensteinsfeld für die Bezirksligapartie sowie Herrn Markus Dörfler vom TSV Ellhofen für die Partie unserer 2. Mannschaft darf ich in Pfedelbach herzlich begrüßen.

Ich wünsche ihnen viel Erfolg und einen fairen Spielverlauf.

Marc Hofacker

stellvertr. Abteilungsleiter

Schiedsrichter: Joscha Link (TSV Lehrensteinsfeld)

Spielbeginn: 14.30 Uhr

Hier gehts zum Liveticker vom Spiel (Sonntag, 22.02.2026 ab 14.30 Uhr):

https://www.fupa.net/match/tsv-pfedelbach-m1-tsv-neuenstein-m1-260222

Coaching-Zone, das Wort des Trainers:

Liebe TSV-Fans, sehr geehrte Zuschauer,

zu unserem ersten Heimspiel in der Rückrunde der Bezirksliga Franken gegen den TSV Neuenstein möchte ich euch alle ganz herzlich begrüßen.

Ein herzliches Willkommen geht insbesondere auch an den Schiedsrichter der heutigen Begegnung sowie an unsere Gäste aus Neuenstein.

Fünf lange und sehr intensive Wochen der Vorbereitung liegen hinter uns, die insgesamt sehr zufriedenstellend verlaufen sind. Nachdem wir in der Hinrunde viel zu viele Gegentore hinnehmen mussten, haben wir vor allem im Defensivbereich und im Spiel gegen den Ball viel gearbeitet, um so die Basis für eine erfolgreiche zweite Saisonhälfte zu legen. Die fünf Testspiele waren allesamt erfolgreich, wobei insbesondere die zu-null-Siege gegen die Landesligisten aus Satteldorf und Krumme/Ebene sowie der deutliche Sieg gegen den A-Ligisten aus Neuenstadt/ Stein/Kochertürn positiv hervorzuheben sind. Sorgen bereitet uns jedoch unsere Personalsituation, leider ist die Verletztenliste noch etwas größer geworden, hier hoffen wir sehr, dass sich das möglichst schnell wieder ändert. Dennoch gehen wir nach den positiven Ergebnissen selbstbewusst und gut vorbereitet in die ersten Pflichtspielwochen des neuen Jahres.

Der Pflichtspielstart ist uns letzte Woche mit dem Einzug ins Achtelfinale des Bezirkspokals gut gelungen, der 4:0 Sieg gegen den Ligakonkurrenten aus Erlenbach war am Ende auch in dieser Höhe verdient. Trotzdem lässt insbesondere unsere Leistung in der ersten Halbzeit noch viel Luft nach oben. Hier haben wir zu viel mit dem Schiedsrichter diskutiert, uns auf kleine Provokationen des Gegners eingelassen und waren selbst zu ungeduldig und negativ, was viel Unruhe ins Spiel gebracht hat. Nach dem sehr wichtigen Führungstreffer vor der Pause, ist es uns im zweiten Durchgang hervorragend gelungen uns mehr auf unser Spiel und vor allem auf unsere Stärke als Team zu fokussieren – drei weitere Tore, je ein Pfosten- und Lattentreffer sowie einige weitere schön herausgespielte Torchancen waren die Folge. Außerdem haben wir defensiv kaum etwas zugelassen und sind folgerichtig ohne Gegentreffer geblieben.

Die gute Leistung der zweiten Halbzeit gilt es nun im heutigen Derby gegen den TSV Neuenstein über die gesamten 90 Minuten zu bestätigen und auf den Platz zu bringen, um die ersten drei Punkte im neuen Jahr einzufahren. Die Gäste sind mit einer 0:3 Niederlage im Bezirkspokal nicht gut ins neue Jahr gestartet, haben in der Winterpause jedoch ihren Torjäger Pierre Sahin aus Crailsheim zurückgeholt und werden sicher nicht so ersatzgeschwächt antreten wie am ersten Spieltag im Sommer. Dort haben wir uns beim knappen 1:0 Sieg sehr schwergetan und da Derbys immer ihren eigenen Charakter haben erwartet uns heute zum Auftakt eine schwere Aufgabe. Diese nehmen wir jedoch gerne an und werden alles dafür geben die drei Punkte heute in Pfedelbach zu behalten!

Ich wünsche uns allen ein unterhaltsames Spiel sowie einen fairen, und verletzungsfreien Fußballnachmittag!

Nicolas Baur

Trainer TSV Pfedelbach

Sportplatzblättle zum Spiel:

Hier gibts das Sportplatzblättle zum durchblättern:

https://tsv-pfedelbach.de/3d-flip-book/heimspiel-2025-26-9-heft-gegen-tsv-neuenstein-und-tsv-zweiflingen

Nachgefragt beim TSV Neuenstein (Michael Schaffer, Trainer):

Wie zufrieden seid ihr mit der Vorrunde in der Bezirksliga Franken?

Wenn du nach der Vorrunde auf einem Abstiegsplatz stehst, kannst du nicht zufrieden sein. Leider haben wir es nicht geschafft, die vielen Langzeitverletzten und weiteren Ausfälle zu kompensieren. Trotz aller Widerstände sind wir noch in Schlagdistanz – und genau das ist für uns im Moment das Wichtigste.

Wie lautet eure Zielsetzung für die Rückrunde?

Für uns wird jedes Spiel zu einem Endspiel im Kampf um den Klassenerhalt.

Wir wollen in jeder Partie alles auf dem Platz lassen und die nötigen Punkte sammeln, um am Ende die Klasse zu sichern.

Welche Chancen rechnet ihr euch für das Spiel in Pfedelbach aus und wie ist dein Tipp?

Von der Tabellensituation her ist es ein klares Ding für TSV Pfedelbach. Wenn wir es jedoch schaffen, wie im Hinspiel, sehr kompakt zu verteidigen, wenige Fehler zu machen und vielleicht auch das nötige Spielglück auf unserer Seite haben, ist in jedem Spiel etwas möglich – und ein Derby ist bekanntlich ein Derby. Zum Start würden wir gerne einen Punkt aus Pfedelbach mitnehmen. Euch tut es nicht weh – wir brauchen jeden einzelnen. Mein Tipp: 1:1.

Wen siehst du in der Bezirksliga als Favorit um den Aufstieg, wer muss um den Klassenerhalt bangen?

Die ersten sechs Mannschaften werden den Titel unter sich ausmachen. Böckingen, Heilbronn und Schwaigern waren gegen uns die stärksten Teams. Ich denke aber, ihr werdet dort ebenfalls noch ein Wort mitreden – aber ihr dürft gerne erst nach unserem heutigen Spiel damit anfangen. Im Tabellenkeller wird es bis zum letzten Spieltag ein spannender Kampf. Dort kämpfen wir mit sechs weiteren Teams um den Klassenerhalt.

Zum Abschluss: Welche Worte möchtest du den Zuschauern der Partie an dieser Stelle mit auf den Weg geben?

Ich hoffe auf ein tolles, spannendes und intensives Derby mit gutem Fußball. Wichtig ist, dass es keine Verletzungen gibt und alles fair bleibt – auf und neben dem Platz. Es soll ein echtes Nachbarschaftsduell werden, das in guter Erinnerung bleibt.

Vielen Dank an dieser Stelle an Michael Schaffer vom TSV Neuenstein, der die Fragen der Sportplatzblättle-Redaktion beantwortet hat.