Pfedelbach empfängt am Samstag Erlenbach zum Jahresabschluss

Am Samstag, den 29. November 2025 um 14.30 Uhr spielt unsere 1. Mannschaft im letzten Spiel des Jahres am 15. Spieltag der Bezirksliga zu Hause auf dem Kunstrasenplatz gegen den TSV Erlenbach. Ein Vorbericht, Infos zum Gegner, das Sportplatzblättle und die Spielpaarungen zum 15. Spieltag sind bereits online.

ich freue mich Sie heute zum letzten Spieltag des Jahres gegen den TSV Erlenbach sowie den TSV Untersteinbach in Pfedelbach begrüßen zu dürfen. Ich grüße alle Fans des TSV sowie die angereisten Fans aus Erlenbach und Untersteinbach. Ein besonderer Gruß gilt wie immer unseren Sponsoren sowie Rainer Huber, dem Vorstand des TSV Untersteinbach. Eigentlich reiste man nach Stetten-Kleingartach um weitere Punkte zu sammeln. Es sollte jedoch leider anders kommen. Durch drei Treffer schien die Partie schnell verloren. Hut ab jedoch vor dem Team, das an sich geglaubt hat und in Halbzeit zwei alles daransetzte, die drohende Niederlage zu vermeiden. Fast hätte es funktioniert. Nach dem 3:2 war unser TSV dem Ausgleich näher als der Gegner dem 4:2. Am Ende fehlte jedoch die letzte Konsequenz und das Quäntchen Glück. Im letzten Spiel der Vorrunde heute gegen den TSV Erlenbach steht der Zielzeiger klar auf Sieg. Mit der richtigen Einstellung und Leidenschaft bin ich mir sicher, dass es klappen wird. Unsere 2. Mannschaft steht heute im Gemeindederby dem TSV Untersteinbach gegenüber. Beide Teams stehen ähnlich in der Tabelle, was eine interessante Partie verspricht. Ich drücke unserem Team die Daumen, dass die bisher gute Leistung der Vorrunde heute mit einem Sieg belohnt wird. Ich wünsche unseren Teams viel Erfolg und hoffe auf Pfedelbacher Siege! Die Schiedsrichter der heutigen Partien, Herrn Christian Glatzer vom VfB Stuttgart sowie Herrn Jeremy Tietz vom TSV Crailsheim darf ich in Pfedelbach herzlich begrüßen. Ich wünsche Ihr viel Erfolg und hoffe auf einen fairen Spielverlauf.

Alexander Frank

Abteilungsleiter

Schiedsrichter: Christian Glatzer (VfB Stuttgart)

Spielbeginn: 14.30 Uhr

Hier gehts zum Liveticker vom Spiel (Samstag, 29.11.2025 ab 14.30 Uhr):

https://www.fupa.net/match/tsv-pfedelbach-m1-tsv-erlenbach-m1-251129

Coaching-Zone, das Wort des Trainers:

Liebe TSV-Fans, sehr geehrte Zuschauer,

zu unserem heutigen Heimspiel in der Bezirksliga Franken gegen den TSV Erlenbach möchte ich euch alle ganz herzlich begrüßen.

Ein herzliches Willkommen geht insbesondere auch an den Unparteiischen der heutigen Begegnung sowie an unsere Gäste aus Erlenbach.

Nach vielen positiven Ergebnissen in den letzten Wochen mussten wir am vergangenen Wochenende mit dem 2:4 bei der SG Stetten-Kleingartach einen herben Dämpfer hinnehmen.

Auf schwierigen Platzverhältnissen haben wir den Gegner in der ersten Halbzeit durch eigene Unaufmerksamkeiten und individuelle Fehler zum Toreschießen eingeladen und gleichzeitig unsere eigenen Torchancen ungenutzt gelassen was einen klaren 0:3 Pausenrückstand zur Folge hatte. Zusätzlich waren wir durch eine unberechtigte rote Karte bereits früh im Spiel klar benachteiligt.

Trotz dieser ungünstigen Voraussetzungen haben wir in der zweiten Halbzeit eine tolle Moral gezeigt und bis auf 2:3 verkürzen können, mussten uns aber letztendlich doch geschlagen geben. So müssen wir uns vor allem über eine zu fehlerhafte erste Halbzeit ärgern und sind im heutigen Heimspiel gegen den TSV Erlenbach umso mehr gefordert.

Die Erlenbacher stecken ebenso wie unser letzter Gegner im Tabellenkeller fest und haben letzte Woche 1:3 gegen den SV Wachbach verloren.

Im letzten Jahr konnten wir zwar unser Heimspiel gegen den TSV gewinnen, haben uns auswärts aber sehr schwergetan und mussten mit einer 0:1 Niederlage die Heimreise antreten.

Dementsprechend erwartet uns auch heute ein schweres Spiel, in dem es entscheidend sein wird unsere eigenen Fehler abzustellen und gleichzeitig auf dem heimischen Kunstrasen mit mannschaftlicher Geschlossenheit unsere spielerischen Stärken voll einzubringen.

So wollen wir die 3 Punkte in Pfedelbach behalten und die Hinrunde mit einem positiven Ergebnis beenden!

Im heutigen letzten Heimspiel des Jahres wünsche ich allen Beteiligten ein unterhaltsames, faires und verletzungsfreies Fußballspiel!

Nicolas Baur

Trainer TSV Pfedelbach

Sportplatzblättle zum Spiel:

Hier gibts das Sportplatzblättle zum durchblättern:

https://tsv-pfedelbach.de/3d-flip-book/heimspiel-2025-26-8-heft-gegen-tsv-erlenbach-und-tsv-untersteinbach

Nachgefragt beim TSV Erlenbach (Marcel Hertweck, Trainer):

Wie zufrieden seid ihr mit den bisherigen Spielen in der Bezirksliga Franken?

Wir haben ganz klar zu wenig Punkte bisher aus den Spielen geholt. Es waren einige enge Spiele dabei in denen uns auch einfach das Spielglück gefehlt hat. Zudem schmerzt uns natürlich auch der Punktabzug.

Wie lautet eure Zielsetzung für die Rückrunde?

Unsere Zielsetzung für die Rückrunde lautet ganz klar schnellstmöglich die benötigten Punkte einfahren, um frühzeitig den Klassenerhalt einzutüten.

Welche Chancen rechnet ihr euch für das Spiel in Pfedelbach aus und wie ist dein Tipp?

Das heutige Spiel gegen Pfedelbach wird hoffentlich wieder ein sehr enges Spiel wie bereits in der Rückrunde der letzten Runde und dann auch hoffentlich wieder mit einem positiven Ausgang für uns.

Wen siehst du in der Bezirksliga als Favorit um den Aufstieg, wer muss um den Klassenerhalt bangen?

Für mich sind die Aramäer ganz klar Favorit in dieser Runde. Mit der breite und der hohen Qualität werden sie sich im Laufe der Rückrunde absetzen und frühzeitig Meister werden.

Im Abstiegskampf geht es spannend zu und im Grunde gehören dazu alle Teams ab Platz 10. Ich vermute, dass dieser erst gegen Ende der Runde entschieden sein wird.

Zum Abschluss: Welche Worte möchtest du den Zuschauern der Partie an dieser Stelle mit auf den Weg geben?

Ich wünsche allen Zuschauer heute ein spannendes und faires Spiel.

Vielen Dank an dieser Stelle an Marcel Hertweck vom TSV Erlenbach, der die Fragen der Sportplatzblättle-Redaktion beantwortet hat.