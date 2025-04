Pfedelbach empfängt am Gründonnerstag den FC Union Heilbronn

ich freue mich Sie zu unserem heutigen Heimspiel gegen den FC Union Heilbronn in Pfedelbach begrüßen zu dürfen. Ein besonderer Gruß gilt wie immer unseren Sponsoren.

Unser Team eilt von Sieg zu Sieg. Besser konnte das Jahr nicht beginnen. Selbst im umkämpften Pokalachtelfinale konnte man im prestigeträchtigen Duell gegen die TSG Öhringen einen fulminanten Sieg einfahren. Am Ende ein hochverdienter Sieg gegen die Ligarivalen. Eine tolle Entwicklung und an dieser Stelle ein großes Lob an die Trainer und das Team.

Am vergangenen Wochenende kam man über ein 0:0 nicht hinaus. Das zeigt deutlich, dass man den Fokus nicht verlieren darf; sprich, man kann sich auf seinen Lorbeeren nicht ausruhen.

Mit dem FC Union Heilbronn ist heute ein Gegner zu Gast, gegen den wir in der Vorrunde das Nachsehen hatten. Der FC Union konnte in diesem Jahr überzeugen und ging nur einmal als Verlierer vom Platz. Am vergangenen Wochenende siegte der FC Union gegen Öhringen. Man sollte also gewarnt sein. Es wird sicher ein spannendes Match, das hoffentlich die Zuschauer begeistert und am Ende für unseren TSV den Sieg bringen wir.

Ich wünsche unserem Team an diesem Gründonnerstag viel Glück und hoffe fest auf einen Pfedelbacher Heimsieg!

Den Schiedsrichter der heutigen Begegnung, Herrn Sascha Wirth aus Möckmühl, der für den TSV Viktoria Stein a.K. pfeift, darf ich in Pfedelbach herzlich begrüßen.

Ich wünsche ihm viel Erfolg und hoffe auf einen fairen Spielverlauf.

Alexander Frank

Abteilungsleiter

Schiedsrichter: Sascha Wirth (TSV Viktoria Stein a.K.)

Spielbeginn: 19.30 Uhr

Coaching-Zone, das Wort des Trainers:

Liebe TSV-Fans, sehr geehrte Zuschauer,

zu unserem heutigen Heimspiel in der Bezirksliga Franken gegen den FC Union Heilbronn möchte ich euch alle ganz herzlich begrüßen.

Ein herzliches Willkommen geht insbesondere auch an den Schiedsrichter der heutigen Begegnung sowie an unsere Gäste aus Heilbronn.

Fast die Hälfte der Rückrundenspiele in der Bezirksliga Franken sind nun absolviert und die Saison geht so langsam in die entscheidende Phase. So stehen mit den beiden Spielen um das Osterwochenende für uns zwei schwere und gleichzeitig richtungsweisende Partien an.

Vor diesem Hintergrund ist es umso bitterer, dass wir am vergangenen Wochenende nicht dreifach punkten konnten, womit auch unsere tolle Serie von insgesamt neun Ligasiegen in Folge beendet ist. Dass dies irgendwann so kommen würde, war uns allen bewusst, dennoch war das torlose Unentschieden bei der SG Stetten-Kleingartach definitiv enttäuschend. Insbesondere die Art und Weise wie wir gegen einen kampfstarken, fußballerisch jedoch sehr schwachen Gegner in der ersten Halbzeit aufgetreten sind, war nicht gut und hat gezeigt, dass wir jederzeit an unser Leistungslimit gehen müssen, wenn wir in dieser Liga Spiele gewinnen wollen. Zwar haben wir in der zweiten Halbzeit dann deutlich druckvoller agiert, waren über die gesamten 90 Minuten jedoch im Passspiel wie auch im Abschluss viel zu ungenau, um erfolgreich zu sein.

Daran gilt es zu arbeiten, denn auch im vorangegangenen Heimspiel gegen den SC Amrichshausen hat uns in der ersten Halbzeit oft die letzte Genauigkeit gefehlt. Trotzdem konnten wir dank einer guten Leistung im zweiten Durchgang einen letztlich souveränen 4-0 Heimsieg feiern. Schlussendlich bleibt auch festzuhalten, dass wir in beiden Spielen einmal mehr ohne Gegentor geblieben sind – diese defensive Stärke zeichnet uns in der Rückrunde aus und wird auch heute wieder von großer Bedeutung sein.

Denn unsere Gäste aus Heilbronn sind eine spielerisch sehr starke Mannschaft, die mit Michele Varallo den drittbesten Torjäger der Liga in ihren Reihen hat. Zuletzt ist es der Union mit einem knappen 2:1 Heimsieg gelungen dem Tabellenführer aus Öhringen die erste Liganiederlage im Jahr 2025 beizubringen und auch wir haben bei unserer 1-3 Auswärtsniederlage im vergangenen Herbst die Stärke des heutigen Gegners eindrucksvoll zu spüren bekommen. Für diese Hinspielniederlage wollen wir uns heute unbedingt revanchieren. Dabei gilt es die Heilbronner fußballerisch nicht zur Entfaltung kommen zu lassen, ihnen wenig Raum zu bieten und gleichzeitig selbst konzentriert, zielstrebig und genau nach vorne zu spielen. So erwartet uns heute ein mit Sicherheit spannendes und unterhaltsames Fußballspiel, bei dem ich allen Beteiligten viel Spaß sowie einen fairen und verletzungsfreien Verlauf wünsche!

Nicolas Baur

Trainer TSV Pfedelbach

Sportplatzblättle zum Spiel:

Nachgefragt beim FC Union Heilbronn (Torsten Schlegel, Trainer):

Wie bist du mit euren bisherigen Spielen und der Saison in der Bezirksliga Franken zufrieden?

Unsere Saisonverlauf ähnelt ein wenig einer Achterbahnfahrt mit einigen Höhen aber auch ein paar Tiefen. Wenn man sich dafür entscheidet, jungen Spielern aus der Region eine Chance zu geben, dann muss man dies auch aushalten können. Es bereitet dem Verein und uns Trainer auf jeden Fall sehr viel Freude, die Spieler bei der Ausschöpfung ihrer Potentiale zu unterstützen. Leider blieb uns die ganze Saison über, auch das Verletzungspech in einer Form treu, die ich in meiner Trainerlaufbahn bisher noch nicht erleben musste. Daher sind wir mit dem Saisonverlauf und insbesondere mit der Entwicklung der Spieler und der Mannschaft bis jetzt durchaus zufrieden, wobei wir die Saison schon gerne ein, zwei Plätze weiter oben abschließen würden. Sollte es uns im restlichen Saisonverlauf gelingen, mehr Konstanz in unsere Leistungen zu bringen, dann sind wir eindeutig auf dem richtigen Weg.

Wie lautet die weitere Zielsetzung für die restlichen Spiele der Rückrunde?

Wir möchten noch so viele Spiele wie möglich erfolgreich bestreiten, wobei unser Fokus eindeutig auf der Weiterentwicklung unserer jungen Mannschaft liegt.

Welche Chancen rechnet ihr euch für das Spiel in Pfedelbach aus und wie ist dein Tipp?

Pfedelbach spielte bis jetzt eine brutal starke Rückrunde und hat mit Öhringen auch verdient den aktuellen Tabellenführer der Bezirksliga Franken aus dem Pokalwettbewerb geworfen, daher liegt die Favoritenrolle eindeutig bei Pfedelbach. Da aber jede Partie erst einmal gespielt werden muss, kann auch ein Underdog an einem guten Tag dem Favoriten mal ein Bein stellen. Da ich grundsätzlich nie gegen meine eigene Mannschaft tippen würde, lautet mein Tipp 2:3 (Dann sehen die hoffentlich zahlreichen Zuschauer auch ein paar Tore😊)

Wen siehst du in der Bezirksliga als Favorit um den Aufstieg, wer muss um den Klassenerhalt bangen?

Den Aufstieg werden wahrscheinlich die TSG Öhringen und der TSV Pfedelbach unter sich ausmachen, wobei man die TG Böckingen nicht ganz aus dem Blick verlieren sollte. Um den Klassenerhalt müssen bei diesem verschärften Abstieg in diesem Jahr alle Mannschaften bis Platz 10 bangen.

Zum Abschluss: Welche Worte möchtest du den Zuschauern der Partie an dieser Stelle mit auf den Weg geben?

Ich hoffe beide Mannschaften präsentieren sich an diesem Tag von ihrer besten Seite und bieten den Zuschauern eine spannende und mitreißende Partie.

Vielen Dank an dieser Stelle an Torsten Schlegel vom FC Union Heilbronn, der die Fragen der Sportplatzblättle-Redaktion beantwortet hat.