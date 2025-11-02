Der TSV Pfedelbach gewann am 11. Spieltag der Bezirksliga Franken gegen die SGM Mulfingen/Hollenbach II mit 3:2. Die Tore für unseren TSV erzielten Sergen Uzuner, Jann Baust und Luka Barbir. Ein Spielbericht, die Bilder und die Videos vom Spiel sind online.

Pfedelbach dreht zwei Mal einen Rückstand und gewinnt am Ende verdient

Am Anfang spielte sich viel im Mittelfeld ab, Torchancen waren Mangelware.

In der 20. Minute köpfe Tobias Lösch den Ball nach einer Flanke von Jann Baust über das Tor.

13 Minuten später schoss Sebastian Hack einen aussichtsreichen Freistoß in die Mauer. und es gab anschließend Abstoß. Der Gästetorhüter schlug den Ball ab. Am Mittelkreis wurde dieser in den Lauf von Beez verlängert. Der setzte sich gegen Daniel Schmidgall und Torhüter Marvin Kahnt durch und schob den Ball zum 0:1 links unten rein. Mattia Frank kam einen Tick zu spät um zu klären.

Zwischen der 37. und 41. Minute hatte dann Jann Baust gleich drei Chancen zum Ausgleich.

Zuerst schoss er aus 20 Metern nur ganz knapp am rechten Pfosten vorbei. Danach spielte Sergen Uzuner einen super Diagonalpass übers gesamte Feld. Jann Baust nahm den Ball an und traf ihn dann aber nicht richtig. Anschließend brachte Luka Barbir einen Freistoß von links scharf vors Tor und Jann Baust köpfte den Ball drüber.

In der 43. Minute fiel dann aber der verdiente Ausgleich. Pfedelbach mit einem Ballgewinn im linken Mittelfeld. Sebastian Hack ging Richtung Tor und legte den Ball auf Sergen Uzuner ab. Der fackelte aus ca. 25 Metern nicht lange und zog ab. Der Ball schlug links unten zum 1:1 Halbzeitstand im Tor ein.

Vier Minuten waren in Halbzeit zwei gespielt als Pfedelbach die erste Chance durch einen Konter nach einer Ecke bekam. Luka Barbir spielte auf Jonas Göhner und der legte quer auf Marco Gebert, der aber einen Schritt zu spät kam und den Ball nicht mehr aufs Tor brachte.

In der 51. Minute zeigte dann der Schiedsrichter plötzlich auf den Elfmeterpunkt. Kaan Uzuner hatte seinen Gegenspieler unnötig auf der linken Strafraumlinie gefoult. Jakob Scheppach ließ sich die Chance nicht nehmen und verwandelte links oben zur 2:1 Führung für die Gäste.

In der 60. Minute kam Jann Baust im Strafraum an den Ball und schloss gleich ab. Der Ball ging wiederum nur knapp am linken Pfosten vorbei.

In der 69. Minute brachte der mittlerweile eingewechselte Nicolas Baur eine Ecke von rechts scharf vors Tor und auf der Linie klärte gerade noch so ein Gästespieler.

Eine Viertelstunde vor ende der Partie spielte Nicolas Baur einen Ball von links auf rechts zu Daniel Schmidgall. Nach dessen überragenden Flanke auf den Elfmeterpunkt köpfte Jann Baust den Ball ins linke Toreck zum 2:2 Ausgleich.

In der 84. Minute dann fast die Führung für die Gäste. Nach einem Abstimmungsfehler in der Pfedelbacher Hintermannschaft war Gennrich frei vor Torhüter Kahnt und schoss den Ball links am Tor vorbei.

Pfedelbach lief jetzt nochmal an und wollte unbedingt den Sieg und nicht schon wieder Unentschieden spielen. Zwei Minuten vor Spielende kam der TSV dann über rechts und brachte den Ball in die Mitte. Dort legte ihn Tobias Lösch Luka Barbir auf und der kam am Elfmeterpunkt zum Schuss und erzielte das 3:2.

Der TSV spielte die Partie nun runter und ließ keine Chance mehr in den fünf Minuten Nachspielzeit zu.

TSV Pfedelbach: Marvin Kahnt, Daniel Schmidgall, Mattia Frank (80. Mario Lösch), Sergen Uzuner, Kaan Uzuner (58. Nicolas Baur), Marco Gebert, Tobias Lösch, Luka Michael Barbir, Jann Baust, Sebastian Hack, Jonas Göhner (90. Fabian Großer) - Co-Trainer: Mario Hüttinger - Co-Trainer: Timo Härpfer - Spielertrainer: Nicolas Baur

SGM Mulfingen/Hollenbach: Kevin Sprügel, Fabian Beez, Daniel Kempf, Johannes Müller (73. Jonas Hammel), Moritz Lang, Jonas Hammel, Nicola Kutirov, Eduard Schidlowski, Marvin Gennrich, Mario Beez, Jakob Scheppach - Trainer: Jochen Beez - Trainer: Patrick Gutknecht

Tore: 0:1 Mario Beez (33.), 1:1 Sergen Uzuner (43.), 1:2 Jakob Scheppach (51. Foulelfmeter), 2:2 Jann Baust (75.), 3:2 Luka Michael Barbir (88.)

Schiedsrichter: Zainullah Yusefi (VfB Bad Mergentheim)

Zuschauer: 120

Hier gehts zum Liveticker vom Spiel:

https://www.fupa.net/match/tsv-pfedelbach-m1-sv-mulfingen-m1-251102

Hier gehts zu den Bildern vom Spiel:

https://www.fupa.net/photos/tsv-pfedelbach-sgm-mulfingen-hollenbach-540997

Videos vom Spiel:

Video von den Pfedelbacher Toren:

folgt...

Hier gibts die Video-Zusammenfassung der Highlights:

https://www.fupa.net/tv/match/tsv-pfedelbach-sv-mulfingen-14190822-216522

Hier gehts zur Aufstellung und zum Spielverlauf:

https://www.fussball.de/spiel/tsv-pfedelbach-sgm-mulfingen-hollenbach-ii/-/spiel/02TNK27P40000000VS5489BUVSSD35NB#!/

Hier gibts das Stadionheft vom Spiel zum Nachlesen:

https://tsv-pfedelbach.de/3d-flip-book/heimspiel-2025-26-6-heft-gegen-sv-mulfingen

Vorschau:

Bereits am kommenden Freitag, den 07.11.2025 um 19.30 Uhr spielen wir auswärts bei der SG Sindringen/Ernsbach.

Ein Vorbericht folgt im Laufe der Woche.