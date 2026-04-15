Pfedelbach bereits am Freitag zu Hause gegen Bad Friedrichshall

ich freue mich Sie heute zu unserem Heimspiel gegen den FSV Friedrichshaller Sportverein in Pfedelbach begrüßen zu dürfen.

Ich grüße alle Fans des TSV, die angereisten Fans aus Bad Friedrichshall sowie unsere Sponsoren.

Gegen den vermeintlichen Titelfavoriten FC Union Heilbronn zeigte man eine sehr gute Leistung, musste sich aber am Ende mit einem 1:1 zufriedengeben. An diesem Nachmittag wäre für unser Team mehr drin gewesen. Letzte Woche reiste man mit großen Erwartungen ins Frankenstadion nach Heilbronn. Trotz ordentlicher erster Halbzeit gingen die Aramäer jedoch kurz vor der Pause in Führung. Nach der Pause knüpfte man zunächst an die Leistung der 1. Halbzeit an. Gute Chancen wurden vergeben, der Gegner dagegen nutzte jeden Fehler unseres Teams und ging durch Konter mit 3:0 in Führung. Bitter, dass danach gar nichts mehr ging und der Gegner den Sieg auf 5:0 hochschrauben konnte. Am Ende eine klare Sache. Mit der Niederlage hat man nun den Anschluss nach ganz oben endgültig verloren.

Heute dürfen wir den FSV Friedrichshaller SV in Pfedelbach begrüßen. Das Team steht wie wir im vorderen Mittelfeld und hat mit der Meisterschaft nichts mehr zu tun. Für unseren TSV gilt es die 0:5 Schlappe schnell abzuhaken und heute wieder hochkonzentriert und mit Einsatzfreude zu Werke zu gehen. Ich bin mir sicher, dass wir heute eine interessante Partie sehen werden.

Ich wünsche unserem Team viel Erfolg und hoffe fest auf einen Pfedelbacher Sieg!

Den Schiedsrichter der heutigen Partie, Herrn Tim Hägele vom TSV Sulzdorf darf ich in Pfedelbach herzlich begrüßen.

Ich wünsche Ihm viel Erfolg und hoffe auf einen fairen Spielverlauf.

Alexander Frank

Abteilungsleiter

Schiedsrichter: Tim Hägele (TSV Sulzdorf)

Spielbeginn: 19.30 Uhr

Hier gehts zum Liveticker vom Spiel (Freitag, 17.04.2026 ab 19.30 Uhr):

https://www.fupa.net/match/tsv-pfedelbach-m1-fsv-friedrichshaller-sv-m1-260417

Coaching-Zone, das Wort des Trainers:

Liebe TSV-Fans, sehr geehrte Zuschauer,

zu unserem heutigen Heimspiel in der Bezirksliga Franken gegen den Friedrichshaller SV möchte ich euch alle ganz herzlich begrüßen.

Ein herzliches Willkommen geht insbesondere auch an den Schiedsrichter der heutigen Begegnung sowie an unsere Gäste aus Bad Friedrichshall.

Leider haben wir es nicht geschafft, die Topspiele der vergangenen Wochen für uns zu entscheiden und mussten daher den Kontakt zur absoluten Bezirksliga-Spitze abreißen lassen.

Dabei war insbesondere das Heimspiel gegen den FC Union Heilbronn kein schlechtes Spiel von uns – im Gegenteil, in einem Spiel auf hohem Niveau mussten wir nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte zwar mit einem Rückstand in die Pause gehen, haben dann aber eine tolle zweite Halbzeit gespielt. Dem schnellen Ausgleich nach Wiederanpfiff folgte neben weiteren Möglichkeiten zwar auch eine Gelb-Rote Karte für uns, doch auch in Unterzahl waren wir dank einer kämpferisch sehr starken Mannschaftsleistung die bessere Mannschaft und dem Sieg näher als unser Gegner. Leider hat uns jedoch in den entscheidenden Situationen die letzte Genauigkeit und in Unterzahl vielleicht auch etwas die Kraft gefehlt, um uns mit dem Siegtreffer zu belohnen.

Zu ungenau haben wir auch am vergangenen Wochenende im Auswärtsspiel bei den Aramäern Heilbronn agiert, denn wenngleich der Tabellenführer in der ersten Halbzeit die spielbestimmende Mannschaft gewesen ist, hatten wir einige aussichtsreiche Situationen, die wir einfach nicht gut genug zu Ende gespielt haben. Die Heimelf war hier letztendlich effektiver und der 0:1 Rückstand kurz vor der Pause kam für uns zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Im zweiten Durchgang haben wir einen guten Start zunächst nicht zum Ausgleich nutzen können und den Gegner nicht nur beim 0-2 durch eigene Fehler zum Toreschießen eingeladen – insgesamt ist uns nach diesem Gegentreffer fast nichts mehr gelungen, wir haben viel zu fehlerhaft und mit zu wenig Absicherung agiert. Gleichzeitig hat die starke Offensive der Gastgeber fast perfekt funktioniert, sodass am Ende eine sehr deutliche Niederlage stand.

Eine solche musste am letzten Wochenende auch unser heutiger Gegner aus Bad Friedrichshall einstecken, der mit einem Punkt weniger als Tabellennachbar zu uns nach Pfedelbach reist und mit Sicherheit ebenfalls auf Wiedergutmachung aus sein wird. Im Hinspiel trennte man sich in einem sehr intensiven Spiel 1:1 Unentschieden, heute wollen wir nach den zuletzt durchwachsenen Ergebnissen endlich wieder drei Punkte holen, werden dafür aber mit Sicherheit eine starke Mannschaftsleistung brauchen!

Ich wünsche uns allen einen unterhaltsamen Fußballabend mit einem fairen und verletzungsfreien Verlauf!

Nicolas Baur

Trainer TSV Pfedelbach

Sportplatzblättle zum Spiel:

Hier gibts das Sportplatzblättle zum durchblättern:

https://tsv-pfedelbach.de/3d-flip-book/heimspiel-2025-26-12-heft-gegen-fsv-friedrichshaller-sv

Nachgefragt beim FSV Friedrichshaller SV:

Leider hat es der Friedrichshaller SV nicht geschafft unsere Fragen bis Redaktionsschluss zu beantworten.