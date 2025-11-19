Pfedelbach am vorletzten Hinrundenspieltag in Stetten zu Gast

Bereits am Samstag, den 22. November 2025 reist unsere Bezirksliga-Mannschaft zur SG Stetten/Kleingartach. Anpfiff ist um 14:30 Uhr auf dem Sportplatz in Stetten.

Nach drei Siegen in Folge sind wir bereits seit sieben Spielen ohne Niederlage. Aufgrund dessen gehen wir mit viel Selbstvertrauen in die Partie und möchten auswärts unbedingt die nächsten Punkte einfahren.

Die Gastgeber stecken in dieser Saison im Tabellenkeller und kämpfen um den Anschluss. Für die SG ist dieses Heimspiel daher enorm wichtig, entsprechend aggressiv und engagiert wird sie auftreten. Unser TSV trifft also auf einen Gegner, der sich mit großer Leidenschaft gegen den Abstieg stemmt.

Pfedelbach möchte dagegen seine gute Form bestätigen. Mit stabiler Defensive, konzentriertem Auftreten und zielstrebigem Offensivspiel soll der nächste Auswärtssieg gelingen. Die Mannschaft weiß um die Bedeutung dieser Partie: Mit drei Punkten kann man den Platz in der oberen Tabellenregion festigen.

Auch wenn der TSV als Favorit gilt, wird es gegen kämpferisch starke Gastgeber kein Spaziergang. Entscheidend wird sein, von Beginn an wach zu sein, das eigene Spiel durchzuziehen und die Chancen konsequent zu nutzen.

Der TSV Pfedelbach freut sich auf die Unterstützung seiner Fans in Stetten und will gemeinsam den nächsten Schritt in Richtung erfolgreiche Rückrunde machen.

Unterstützt unser Team zahlreich und lautstark vor Ort – gemeinsam wollen wir für ein starkes Auswärtsspiel sorgen!

Schiedsrichter: Markus Bender (TSG 1899 Hoffenheim e.V.)

Spielbeginn: 14.30 Uhr