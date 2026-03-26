Pfedelbach am Sonntag zu Hause gegen Union Heilbronn

Am Sonntag, den 29. März 2026 um 15.30 Uhr spielt unsere 1. Mannschaft am 21. Spieltag der Bezirksliga zu Hause auf dem Kunstrasenplatz gegen den FC Union Heilbronn. Ein Vorbericht, Infos zum Gegner, das Sportplatzblättle und die Spielpaarungen zum 21. Spieltag sind bereits online.

ich freue mich Sie heute zu unseren Heimspielen der 2. Mannschaft gegen den TSV Neuenstein II sowie zum Bezirksligaspiel gegen den FC Union Heilbronn in Pfedelbach begrüßen zu dürfen. Ich grüße alle Fans des TSV, die angereisten Fans aus Neuenstein und Heilbronn sowie unsere Sponsoren. Gegen Lauffen hatte man einen miserablen Tag erwischt und am Ende deutlich verloren. Das Lauffener Team gehört sicherlich zum engsten Favoritenkreis in diesem Jahr. Gegen das Tabellenschlusslicht Markelsheim/Elpersheim feierte man dann letzte Woche wieder einen Sieg. Man hält somit weiter Tuchfühlung nach oben. Heute ist nun erneut ein Spitzenteam zu Gast in Pfedelbach. Die Union macht sich berechtigt Hoffnung auf die Meisterschaft. Letzte Woche kam man über ein 0:0 Unentschieden gegen Lauffen nicht hinaus. Trotzdem bin ich mir sicher, dass Heilbronn am Ende ein gehöriges Wörtchen um die Meisterschaft mitsprechen wird. Ich bin gespannt, wie sich die Gäste in Pfedelbach präsentieren. Unsere 2. Mannschaft konnte sich im oberen Tabellendrittel festsetzen. Diesen Platz will man heute gegen Neuenstein 2 weiter verfestigen. Auf dem Papier sind wir der Favorit aber man sollte keinesfalls den Fehler machen und den Gegner unterschätzen. Ich wünsche unseren Teams viel Erfolg und hoffe auf Pfedelbacher Siege! Die Schiedsrichter der heutigen Partie, Herrn Aurel Stegmeier vom SV Ingersheim für die 2. Mannschaft sowie Herrn Steffen Seidel vom SV Jagstzell darf ich in Pfedelbach herzlich begrüßen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und hoffe auf faire Spielverläufe.

Alexander Frank

Abteilungsleiter

Schiedsrichter: Steffen Seidel (SV Jagstzell)

Spielbeginn: 15.30 Uhr

Hier gehts zum Liveticker vom Spiel (Samstag, 29.03.2026 ab 15.30 Uhr):

https://www.fupa.net/match/tsv-pfedelbach-m1-fc-union-heilbronn-m1-260329

Coaching-Zone, das Wort des Trainers:

Liebe TSV-Fans, sehr geehrte Zuschauer,

zu unserem heutigen Heimspiel in der Bezirksliga Franken gegen den FC Union Heilbronn möchte ich euch alle ganz herzlich begrüßen.

Ein herzliches Willkommen geht insbesondere auch an den Schiedsrichter der heutigen Begegnung sowie an unsere Gäste aus Heilbronn.

Mit dem Auswärtsspiel bei der SGM Markelsheim/Elpersheim haben wir nun bereits ein Drittel der Rückrunde absolviert und die Punkteausbeute ist nach drei Siegen und einem Unentschieden sehr ordentlich. Allerdings haben die Punktverluste gegen Neuenstein und Lauffen dafür gesorgt, dass uns – wie zur Winterpause auch – weiterhin ein paar Punkte zur Bezirksliga-Spitze fehlen.

Im letzten Heimspiel gegen die Sportfreunde Lauffen hatten wir nach unserer frühen Führung im ersten Durchgang zwar mehr Spielkontrolle, haben es jedoch zu selten geschafft im letzten Drittel gefährlich zu werden. Die über die gesamte Spieldauer defensiv sehr gut organisierten Gäste konnten so nicht nur vor der Pause ausgleichen, sondern gingen dann direkt nach Wiederanpfiff sogar in Führung, als wir einfach zu schläfrig aus der Kabine gekommen sind. Solche Kleinigkeiten können in Topspielen dann genauso entscheidend sein wie die individuelle Klasse, die die Gäste beim tollen Freistoß zum 1-3 gezeigt haben. So muss man leider sagen, dass die Lauffener an diesem Tag einfach einen Tick besser waren und nicht unverdient gewonnen haben.

Beim in der Rückrunde punktlosen Tabellenletzten aus Markelsheim/Elpersheim waren dann am vergangenen Wochenende die drei Punkte absolute Pflicht – und trotz allem nicht selbstverständlich, gerade bei den sehr schwierigen Platzverhältnissen und einem sehr tief verteidigenden Gegner. Mit der nötigen Geduld und vor allem auch Konzentration in der Defensive konnten wir jedoch einen hochverdienten 2:0 Auswärtssieg feiern, der uns nun das nächste Topspiel gegen den Tabellenzweiten FC Union Heilbronn beschert.

Die Gäste kommen mit viel Selbstvertrauen und als bestes Rückrundenteam nach Pfedelbach, sodass wir heute erneut vor einer sehr schwierigen Aufgabe stehen. Gleichzeitig bietet sich uns die Chance den Rückstand auf die Heilbronner mit einem Sieg auf nur einen Punkt zu verkürzen und uns für die unnötige 1:2 Hinspielniederlage zu revanchieren, als wir die Partie nach einer schläfrigen Anfangsphase trotz mehrfacher Überzahl sowie zahlreicher hochkarätiger Torchancen nicht mehr umbiegen konnten. Zudem wollen wir nach zwei erfolglosen Heimspielen endlich den ersten Heimsieg im neuen Jahr feiern!

So erwartet uns heute ein mit Sicherheit spannendes und unterhaltsames Fußballspiel, bei dem ich allen Beteiligten viel Spaß sowie einen fairen und verletzungsfreien Verlauf wünsche!

Nicolas Baur

Trainer TSV Pfedelbach

Sportplatzblättle zum Spiel:

Hier gibts das Sportplatzblättle zum durchblättern:

https://tsv-pfedelbach.de/3d-flip-book/heimspiel-2025-26-11-heft-gegen-fc-union-heilbronn-und-tsv-neuenstein-2

Nachgefragt beim FC Union Heilbronn:

Leider hat es beim FC Union Heilbronn niemand geschafft unsere Fragen bis Redaktionsschluss zu beantworten.