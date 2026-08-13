Pfedelbach am Samstag im Pokal auswärts in Markelsheim

Vorbericht:

Am kommenden Samstag steht für unsere 1. Mannschaft nach fünf Wochen Vorbereitung das erste Pflichtspiel auf dem Programm. In der 2. Runde des ebm-papst-Bezirkspokals Franken wurde unserem Team die SGM Markelsheim/Elpersheim aus der Kreisliga B6 zugelost.

Unsere Mannschaft möchte erfolgreich in die neue Pflichtspielsaison starten und die nächste Runde im Bezirkspokal erreichen. Nach der Vorbereitung gilt es nun, die guten Eindrücke aus den vergangenen Wochen auf den Platz zu bringen und von Beginn an konzentriert aufzutreten.

Mit der SGM Markelsheim/Elpersheim wartet dabei ein Gegner aus der Kreisliga B6. Der letztjährige Bezirksligaabsteiger hat sich freiwillig in die Kreisliga B versetzen lassen und plant dort einen Neuaufbau. Pokalspiele haben bekanntlich ihre eigenen Gesetze, deshalb wird unsere Mannschaft den Gastgeber keinesfalls unterschätzen. Entscheidend wird sein, von Anfang an die richtige Einstellung an den Tag zu legen, die Zweikämpfe anzunehmen und das eigene Spiel durchzusetzen.

Für den TSV ist die Partie gleichzeitig ein erster richtiger Gradmesser vor dem Start in die neue Saison. Mit einem engagierten und geschlossenen Auftritt soll der Grundstein für den Einzug in die nächste Pokalrunde gelegt werden.

Anpfiff in Markelsheim ist am Samstag um 18:00 Uhr.

Unsere Mannschaft freut sich über zahlreiche Unterstützung und viele Pfedelbacher Fans am Spielfeldrand!

Auf geht's, TSV!

In der 1. Pokalrunde spielen ausschließlich Teams aus dem ehemaligen Bezirk Unterland gegeneinander.