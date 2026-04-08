Pfedelbach am Samstag beim Tabellenführer Aramäer Heilbronn

Am kommenden Samstag, den 11. April 2026 um 15.30 Uhr ist unsere 1. Mannschaft am 22. Spieltag der Bezirksliga Franken beim Tabellenführer Aramäer Heilbronn zu Gast. Das Spiel findet im Heilbronner Frankenstadion statt.

Nach den vergangenen Begegnungen will unsere Mannschaft den nächsten wichtigen Schritt machen und auch in Heilbronn punkten. Dabei wartet mit den Aramäern ein kampfstarker Gegner, der vor heimischer Kulisse besonders unangenehm zu bespielen ist.

Für unser Team wird es entscheidend sein, von Beginn an konzentriert aufzutreten, die Zweikämpfe anzunehmen und die sich bietenden Torchancen konsequent zu nutzen. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung soll auswärts etwas Zählbares mitgenommen werden.

Wir freuen uns auf die Unterstützung unserer Fans!

Schiedsrichter: Michael Majkut (SC 1921 Siegelsbach e.V.)

Spielbeginn: 15.30 Uhr