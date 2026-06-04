Pfedelbach am letzten Spieltag der Bezirksliga zu Gast in Erlenbach

Am Samstag, den 06.06.2026 um 15.30 Uhr spielt unsere 1. Mannschaft im letzten Saisonspiel am 30. Spieltag der Bezirksliga Franken auswärts beim TSV Erlenbach. Ein Vorbericht und die Spielpaarungen zum 30. Spieltag sind bereits online.

Zum 30. und letzten Spieltag der Bezirksliga Franken gastiert der TSV Pfedelbach am Samstag, den 06.06.2026 um 15.30 Uhr beim TSV Erlenbach. Für beide Mannschaften geht es noch um einen gelungenen Saisonabschluss – insbesondere die Gastgeber kämpfen dabei um den Klassenerhalt. Die Partie verspricht daher noch einmal reichlich Spannung. Der TSV Erlenbach benötigt dringend Punkte, um den Ligaverbleib endgültig zu sichern und wird vor heimischer Kulisse alles in die Waagschale werfen.

Der TSV Pfedelbach möchte hingegen nochmals alles in die Waagschale werfen, sich mit einer ordentlichen Leistung aus der schwierigen Saison mit vielen Rückschlägen, aufgrund von schweren Verletzungen, verabschieden und nochmals Zählbares mit nach Hause nehmen. Nach einer insgesamt ordentlichen Spielzeit soll auch im letzten Saisonspiel die richtige Einstellung gezeigt werden, um den Fans einen erfolgreichen Abschluss zu bieten.

Die Pfedelbacher wissen jedoch, dass in Erlenbach eine schwierige Aufgabe wartet. Gerade Mannschaften, die im Kampf um den Klassenerhalt stehen, entwickeln am Saisonende oft noch einmal besondere Kräfte. Entsprechend konzentriert und engagiert wird das Team die Begegnung angehen müssen.

Im Hinspiel und im Pokal konnte der TSV Pfedelbach gegen den TSV Erlenbach bereits erfolgreich bestehen. Nun gilt es, auch auswärts die nötige Konsequenz auf den Platz zu bringen, um die Saison mit einem positiven Ergebnis abzuschließen. Anpfiff der Begegnung ist am Samstag um 15.30 Uhr in Erlenbach. Die Mannschaft freut sich über zahlreiche Unterstützung der Pfedelbacher Fans beim letzten Saisonspiel.

Im Anschluss findet das Saisonabschlussfest in Pfedelbach gemeinsam mit der 2. Mannschaft und der Frauenmannschaft statt.

Schiedsrichter: Darko Radocaj (SV Gebersheim)

Spielbeginn: 15.30 Uhr

Hier gehts zum Liveticker vom Spiel (Samstag, 06.06.2026 ab 15.30 Uhr):

https://www.fupa.net/match/tsv-erlenbach-m1-tsv-pfedelbach-m1-260606