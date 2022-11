Pfedelbach am letzten Hinrundenspieltag zu Gast in Allmersbach

Am Samstag, den 19. November 2022 um 14.30 Uhr spielt unsere 1. Mannschaft am 17. Spieltag der Landesliga im Rems-Murr-Kreis beim SV Allmersbach.

Ein Vorbericht und die Spielpaarungen zum 17. Spieltag sind bereits online.

Vorbericht:

Nach dem 3:0 Heimsieg gegen die SG Oppenweiler-Strümpfelbach haben wir uns einen kleinen Vorsprung auf die Abstiegsplätze geschaffen. Momentan beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz fünf Punkte. Im letzten Hinrundenspiel beim SV Allmersbach wollen wir nochmal alles raushauen um uns mit einem Auswärtssieg weiter von den Abstiegsrängen abzusetzen. Die Allmersbacher stehen momentan mit sieben Punkten weniger als unser TSV auf Platz 15 der Tabelle. Ein Kuriosum gibt es bereits vor der Partie. Beide Torjäger, sowohl der Allmersbacher Kim-Steffen Schmidt, als auch der Pfedelbacher Sebastian Hack müssen von außen zusehen, da sie im letzten Spiel jeweils die Gelb-Rote Karte gesehen haben. Wen Trainer Blondowski im Sturmzentrum aus dem Hut zaubert werden wir am Samstag sehen. Mit Julian Krämer und Marco Rehklau stehen die beiden anderen Stoßstürmer auch nicht zur Verfügung.

Allmersbach verlor am vergangenen Samstag das Derby beim SV Kaisersbach in der 91. Minute nach zweimaliger Führung noch mit 2:3. Zuvor gewann man zu Hause gegen den Tabellenletzten Ilshofen II mit 4:0. Alle vier Treffer erzielte dabei Kim-Steffen Schmidt, der am Samstag, wie zuvor geschrieben, gesperrt sein wird.

Schiedsrichter: Janik Baumann (VfR Sersheim)

Schiedsrichterassistent 1: Timo (SV Sternenfels)

Schiedsrichterassistent 2: Nico Herrmann (VfR Sersheim)

Spielbeginn: 14.30 Uhr

Hier gehts zum Liveticker vom Spiel (Samstag, 19.11.2022 ab 14.00 Uhr)

Vorbericht aus der Hohenloher Zeitung vom 18.11.2022: