Pfedelbach 2 mit knapper Niederlage beim SC Michelbach/Wald 2

Die Pfedelbacher Zweite verlor am Sonntag, den 02.11.2025 beim SC Michelbach/Wald II knapp mit 0:1. Ein Spielbericht, die Ergebnisse und die Tabelle sind online.

Knappe Niederlage in Michelbach/Wald

Nach dem Pokalaus waren wir drei Tage später zum Derby beim SC Michelbach/Wald 2 in der Punktrunde zu Gast.

Unsere Mannschaft bestimmte in diesem Spiel die erste Halbzeit. Außer nach ein paar Standards kam der Gastgeber nur selten vor unser Tor. Jedoch konnten wir aus unserer Überlegenheit keine 100prozentige Torchance erarbeiten. Somit ging es torlos in die Pause.

In der 55. Minute konnte sich der gegnerische Stürmer gegen drei Spieler von uns durchsetzen und sein Mitspieler in der Mitte war ungedeckt und vollendete den Querpass zur glücklichen Führung.

Der Gegentreffer brachte unser Team aber nicht aus dem Konzept und wir erarbeiteten uns einige gute Chancen, welche aber teils leichtfertig vergeben wurden.

Dadurch blieb es bei der knappen 0:1 Niederlage beim Tabellennachbarn und vom großen Einsatz und der guten Leistung gab es außer dem Lob vom Gegner leider keine Punkte.

Jetzt heißt es im nächsten Auswärtsspiel beim TSV Kupferzell 2 effektiver vor dem Tor zu werden und wieder einen Sieg einzufahren.

SC Michelbach/Wald II: Devon Glöckler (11. Pablo Colasuonno), Filip Orec (46. Antonio Burazovic), Tom Zinßer, Felix Gießler, Rico Colasuonno, Yannik Schiele, Denny Manta, Lucas Merz, Marco Thöni (58. Simon Kazmeier), Luca Traub (71. Tobias Stärkel), Furkan Baskin (46. Can Celenk) - Trainer: Andreas Walter - Trainer: Sascha Baumann

TSV Pfedelbach II: Tobias Radzium, Julian Haag (82. Vincent Ojukwu), Colin Steigauf, Luca Schanz, Ben Federolf, Jonas Martin, Patrick Ostaszewski (46. Marcel Brütting), Lauri Ostheimer, Jonas Kress (75. Dean Bertleff), Fabio Schmid (66. Semin Giebisch), Patrick Magiera (46. Devin Kisalar) - Trainer: Tobias Radzium - Trainer: Christian Martin

Tore: 1:0 Can Celenk (55.)

Schiedsrichter: Niklas Waldvogel (TSV Kupferzell)

Zuschauer: k.A.

Hier gehts zur Aufstellung und Spielverlauf:

https://www.fussball.de/spiel/sc-michelbach-wald-ii-tsv-pfedelbach-ii/-/spiel/02TO2AVD5S000000VS5489BTVV0LE4BT#!/