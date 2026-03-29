Pfedelbach 2 mit 4:1 Derbysieg gegen Neuenstein 2

– Foto: Marc Hofacker

Die Pfedelbacher Zweite gewann am Sonntag, den 29.03.2026 zu Hause in der Kreisliga B6 gegen den TSV Neuenstein II mit 4:1. Die Tore erzielten Jonas Kress, Marcel Brütting, Till Geiger und Lauri Ostheimer. Ein Spielbericht, die Bilder, die Video-Highlights vom Spiel, die Ergebnisse und Tabelle sind online.

Pfedelbach II mit 4:1 Derbysieg gegen Neuenstein II

Pfedelbach II legte von Beginn an gut los und kam gleich zu zwei guten Chancen. Erst kam Dean Bertleff einen Tick zu spät, dann schoss Julian Haag knapp links vorbei.

Im Gegenzug verlor Pfedelbach den Ball an den Gegner und dann ging Petraschka alleine aufs Tor. Den ersten Schuss konnte Keeper Timo Spohn noch parieren aber der Nachschuss war dann drin.

Nach sechs Minuten kam eine Ecke an den zweiten Pfosten. Dort köpfte Dean Bertleff in die Mitte auf den Kopf von Till Geiger und dessen Kopfball ging an die Querlatte.

In der 14. Minute dann der verdiente Ausgleich. Nach einer Ecke kam Jonas Kress völlig frei zum Kopfball und köpfte den Ball zum 1:1 Ausgleich ins Tor.

Nur eine Zeigerumdrehung später die Führung für Pfedelbach II. Nach einem schönen Spielzug wurde Marcel Brütting bedient, ging aufs Tor und schoss den Ball zur 2:1 Führung ins Netz.

Pfedelbach mit weiteren Chancen, die aber ungenutzt blieben. Fünf Minuten vor der Halbzeit bekam Till Geiger den Ball im Strafraum und scheiterte zunächst am Keeper, sein Nachschuss war dann aber drin und Pfedelbach II nahm eine komfortable 3:1 Führung mit in die Kabine.

Nach der Pause war es erneut Till Geiger, der von Lauri Ostheimer in Szene gesetzt wurde, doch leider landete der Ball nach Umspielen des Torhüters im Toraus.

Bis zur 60. Minute kamen dann die Gäste auch mal wieder vor das Pfedelbacher Tor aber ein Freistoß ging drüber und zwei Schüss vorbei.

Ab jetzt nahm Pfedelbach wieder das Heft in die Hand aber es dauerte bis kurz vor Schluss bis der nächste Treffer fiel. Einen hohen Ball eines Verteidigers zum Torhüter nahm dieser mit den Händen auf und der Schiedsrichter entschied auf Freistoß im Strafraum der Gäste.

Lauri Ostheimer bekam den Ball serviert und schoss ihn flach links unten zum 4:1 Endstand rein.

TSV Pfedelbach II: Timo Spohn, Marcel Brütting (35. Tim Stegmeier), Dean Bertleff, Till Geiger (82. Fabian Grill), Julian Haag (74. Luca Schanz), Colin Steigauf, Jonas Martin, Patrick Ostaszewski (70. Patrick Magiera), Lauri Ostheimer, Devin Kisalar (70. Vincent Ojukwu), Jonas Kress - Trainer: Tobias Radzium - Trainer: Christian Martin

TSV Neuenstein II: Torben Christian Vogg, Andreas Heer, Yannik Zaiß, Florian Ilzhöfer, Luca Frank (70. Lars Stauber), Yannis Gaukel, Andreas Strecker (59. Nistor Toderici), Maurice Kaupp (84. Daniel Klink), Tim Schweizer, Jean-Luca Petraschka (79. Martin Bühlmayer), Adrian Menzel - Trainer: Christian Thomitzni - Trainer: Fabian Mögerle

Tore: 0:1 Jean-Luca Petraschka (3.), 1:1 Jonas Kress (14.), 2:1 Marcel Brütting (15.), 3:1 Till Geiger (39.), 4:1 Lauri Ostheimer (90.)

Schiedsrichter: Aurel Stegmeier (SV Ingersheim)

Zuschauer: 75

Hier gehts zum Liveticker vom Spiel:

https://www.fupa.net/match/tsv-pfedelbach-m2-tsv-neuenstein-m2-260329

Hier gehts zur Aufstellung und Spielverlauf:

https://www.fussball.de/spiel/tsv-pfedelbach-ii-tsv-neuenstein-ii/-/spiel/02TO2AVI48000000VS5489BTVV0LE4BT#!/

Hier gehts zu den Bildern vom Spiel:

https://www.fupa.net/photos/tsv-pfedelbach-ii-tsv-neuenstein-ii-554317

Videos vom Spiel:

Video von den Pfedelbacher Toren:

folgt...

Jubel nach dem Spiel:

folgt...

alle Highlights vom Spiel in der Zusammenfassung:

https://www.fupa.net/tv/match/tsv-pfedelbach-tsv-neuenstein-14207593-222437

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Hier gibts das Stadionheft vom Spiel zum Nachlesen:

https://tsv-pfedelbach.de/3d-flip-book/heimspiel-2025-26-11-heft-gegen-fc-union-heilbronn-und-tsv-neuenstein-2