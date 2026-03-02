Pfedelbach 2 mit 3:1 Auswärtssieg in Weißbach

– Foto: Marc Hofacker

Die Pfedelbacher Zweite gewann am Sonntag, den 01.03.2026 auswärts bei der SGM Niedernhall/Weißbach II mit 3:1. Die Pfedelbacher Tore erzielten 2x Till Geiger und Sascha Arnold. Ein Spielbericht, die Ergebnisse und die Tabelle sind online.

Auswärtssieg in Weißbach

Nach der kleinen Enttäuschung zum Rückrundenauftakt gegen den TSV Zweiflingen waren wir in Weißbach zu Gast. Die SGM Niedernhall/Weißbach 2 ist mit einem überraschenden Sieg gegen Nagelsberg gut gestartet. Von Beginn an sah man ein intensives Spiel von beiden Mannschaften. Unser Zweikampfverhalten war deutlich besser als im letzten Spiel. Die Umstellung auf Rasenplatz war in manchen Spielzügen erkennbar. Nach einem schönen Chipball von Devin Kisalar war es Till Geiger der für unsere Mannschaft den Führungstreffer erzielte. Weitere Chancen in der 1. Halbzeit konnten leider nicht verwertet werden.

Zu Beginn der 2. Hälfte konnte ein Freistoß von Tobias Radzium nicht festgehalten werden und der gegnerische Stürmer schaltete am Schnellsten und konnte den Ausgleich erzielen. Trotz dem schlechten Start spielten die Spieler weiterhin gut nach vorne und konnten sich nach einem schönen Angriff über links von Ben Federolf durch das Tor von Sascha Arnold schnell belohnen. Eine gute mannschaftliche Defensivarbeit ermöglichte dem Gegner wenige Torchancen. Kurz vor dem Ende erzielte Till Geiger sein 2. Tor und wir konnten einen wichtigen 3:1 Auswärtssieg feiern. Glückwunsch an das ganze Team.

Jetzt gilt es die Leistung im Derby gegen die TSG Öhringen 2 zu bestätigen.

SGM Niedernhall/Weissbach II: Jonas Foss, Dominik Preyer, Yannik-Luca Dörr (82. Maarten Miksche), Robin Schimke, Nils Babijak, Jesse Noller (70. Nico Liebig), Chris Weisler (58. Alagie Mbaye), Mykola Feskanych (8. Dennis Donner) (66. Kilian Röger), Nelson Eduardo Cruz-Martínez, Lars Konstantin Renner - Trainer: Daniel Klisan

TSV Pfedelbach II: Tobias Radzium, Marcel Brütting (56. Marco Karp), Dean Bertleff, Till Geiger, Julian Haag (89. Fabian Grill), Colin Steigauf, Ben Federolf, Jonas Martin, Devin Kisalar, Jonas Kress, Sascha Arnold (86. Patrick Ostaszewski) - Trainer: Tobias Radzium - Trainer: Christian Martin

Tore: 0:1 Till Geiger (27.), 1:1 (47.), 1:2 Sascha Arnold (53.), 1:3 Till Geiger (87.)

Schiedsrichter: Manfred Keim (SV Waldbrunn)

Zuschauer: keine Angabe

Hier gehts zur Aufstellung und Spielverlauf:

https://www.fussball.de/spiel/sgm-niedernhall-weissbach-ii-flex-tsv-pfedelbach-ii/-/spiel/02TO2AVFVS000000VS5489BTVV0LE4BT#!/