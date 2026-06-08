Pfedelbach 2 ist Derbysieger zum Saisonabschluss

– Foto: Marc Hofacker

Die Pfedelbacher Zweite gewann am Samstag, den 06.06.2026 auswärts im Gemeindederby beim TSV Untersteinbach mit 3:1 und beendet damit die Saison auf einem hervorragenden 3. Tabellenplatz. Die Pfedelbacher Tore erzielten Devin Kisalar, Marco Karp und Sascha Arnold. Ein Spielbericht, die Ergebnisse und die Abschlusstabelle sind online.

Derbysieger zum Saisonabschluss

Am letzten Spieltag waren wir zum Gemeindederby in Untersteinbach zu Gast.

Das Spiel des Tabellenvierten gegen den Tabellendritten versprach Spannung. Unser Team konnte zwar nicht in Bestbesetzung antreten, war aber von Beginn an motiviert den Tabellenplatz zu verteidigen. Nach einem Ballgewinn von Luca Schanz gelang der Ball über Lauri Ostheimer zu Devin Kisalar und der erzielte die frühe Führung.

Danach ging das Spiel ohne große Chancen in die Pause.

Obwohl wir auch gut in die zweite Halbzeit gestartet sind, war es der Gastgeber, der durch zwei Unachtsamkeiten bei einem Eckball den Ausgleich erzielte.

Dieser Gegentreffer raubte unserer Mannschaft aber nicht die Energie und Marco Karp konnte kurz danach einen schönen Spielzug zum 2:1 vollenden.

In der Schlussphase war es Marcel Brütting, der seine Schnelligkeit auf der linken Seite ausspielte und sein Zuspiel in die Mitte Sascha Arnold zum 3:1 Endstand verwertete.

Mit diesem verdienten Ergebnis konnten wir den Derbysieg und einen guten 3. Platz in der Tabelle feiern.

TSV Pfedelbach II: Tobias Radzium, Dean Bertleff, Colin Steigauf, Luca Schanz, Jonas Martin, Marco Karp, Lauri Ostheimer, Devin Kisalar, Jonas Kress, Semin Giebisch, Patrick Magiera - Trainer: Tobias Radzium - Trainer: Christian Martin

Schiedsrichter: Fritz Siegle

Tore: 0:1 Devin Kisalar, 1:2 Marco Karp, 1:3 Sascha Arnold

Schiedsrichter: Fritz Siegle (Oberriexingen)

Zuschauer: keine Angabe

Hier gehts zur Aufstellung und Spielverlauf:

https://www.fussball.de/spiel/tsv-untersteinbach-tsv-pfedelbach-ii/-/spiel/02TO2AVNNC000000VS5489BTVV0LE4BT#!/

Vorschau: