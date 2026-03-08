Pfedelbach 2 gewinnt das Derby gegen Öhringen 2

– Foto: Marc Hofacker

Die Pfedelbacher Zweite gewann am Sonntag, den 08.03.2026 zu Hause das Derby am 18. Spieltag in der Kreisliga B6 gegen die TSG Öhringen II mit 2:1. Die Tore für unseren TSV erzielten Sascha Arnold und Till Geiger. Ein Spielbericht, die Ergebnisse und die Tabelle sind online.

Derbysieg!

Zum Heimspiel bei sonnigem Wetter war die TSG Öhringen 2 zu Gast.

Zu Beginn gab es kein hohes Anlaufen von beiden Mannschaften. Die TSG versuchte den Erfolg mit vielen langen Bällen. Bei einem Ball war die Faustabwehr von Tobias Radzium zu kurz und der Gast konnte den zweiten Ball zur Führung verwerten. Kurz danach kam Marco Karp über rechts zum Abschluss. Sein Schuss ging aber nur an den Pfosten.

Eine weitere große Chance hatte der Gast kurz vor der Pause. Diese wurde aber kläglich vergeben.

Der Plan für die 2. Halbzeit war weiterhin hohe Laufbereitschaft und den Gegner unter Druck zu setzen. Je länger das Spiel dauerte umso mehr waren die Spielanteile auf unserer Seite. Nach 70 Minuten setzte sich Till Geiger gut auf der rechten Seite durch und seine Flanke verwertete Sascha Arnold zum verdienten Ausgleich. Jetzt war die Balance zwischen einer guten Defensive und dem Anrennen zum Lucky Punch gefragt. In der 90 Minute war es Till Geiger, der nach einem schönen Pass von Tim Stegmeier alleine auf den Torwart zu lief und cool den Siegtreffer erzielte. Danach kannte der Jubel keine Grenzen und die Nachspielzeit konnte unbeschadet überstanden werden. Somit war die Revanche für die unglückliche Hinspielniederlage geschafft. Glückwunsch an das ganze Team!

TSV Pfedelbach II: Tobias Radzium, Marcel Brütting, Till Geiger, Julian Haag, Colin Steigauf, Ben Federolf, Jonas Martin, Marco Karp, Devin Kisalar, Jonas Kress, Sascha Arnold - Trainer: Tobias Radzium - Trainer: Christian Martin

TSG Öhringen II: Andreas Bonet, Emin Tozlu, Marvin Radzik, Seymen Witczak, Arbnor Xhaqkaj, Miklas Benninger Morales, Arda Celikbilek, Philipp Kindsvater, Sahin Ercan, Joel Singer, Jakup Mehmeti - Spielertrainer: Alperen Tali

Tore: 0:1 Philipp Kindsvater (14.), 1:1 Sascha Arnold (77.), 2:1 Till Geiger (90.)

Schiedsrichter: Danny Rödel (SC Bibersfeld)

Zuschauer: 60

Hier gehts zur Aufstellung und Spielverlauf:

https://www.fussball.de/spiel/tsv-pfedelbach-ii-tsg-oehringen-ii/-/spiel/02TO2AVGDS000000VS5489BTVV0LE4BT#!/

Vorschau:

Am Sonntag, den 15.03.2026 um 15.00 Uhr spielen wir auswärts beim TSV Ohrnberg.

Ein Vorbericht und das Sportplatzblättle zum Heimspiel unserer 1. Mannschaft folgen im Laufe der Woche.