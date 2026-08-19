Pfedelbach 2 fährt am 1. Spieltag der Kreisliga B6 nach Apfelbach

Am Sonntag, den 23. August 2026 um 15.00 Uhr spielt unsere 2. Mannschaft zum Auftakt der Kreisliga B6 Franken Saison 2026/27 auswärts bei der SpVgg Apfelbach/Herrenzimmern. Spielort ist Apfelbach. Ein Vorbericht und die Spielpaarungen zum 1. Spieltag sind bereits online.

Nach der Sommerpause und einer intensiven Vorbereitung wird es am kommenden Sonntag endlich wieder ernst: Unsere zweite Mannschaft startet in die Saison 2026/27 der Kreisliga B6 Franken. Zum Auftakt wartet dabei gleich eine anspruchsvolle Auswärtsaufgabe bei der SpVgg Apfelbach/Herrenzimmern.

Anpfiff der Partie ist am Sonntag, den 23. August 2026, um 15:00 Uhr. Gespielt wird in Apfelbach.

Nach einer erfolgreichen vergangenen Saison möchte unsere Zweite auch in der neuen Spielzeit wieder eine gute Rolle in der Kreisliga B6 spielen. Die Saison 2025/26 beendete das Team auf einem hervorragenden dritten Tabellenplatz. Mit 13 Siegen, acht Unentschieden und lediglich fünf Niederlagen standen am Ende 47 Punkte zu Buche. Auch das Torverhältnis von 52:33 unterstreicht die insgesamt starke Saisonleistung.

Nun werden die Karten allerdings neu gemischt. Die Kreisliga B7 Franken wurde vor Saisonbeginn aufgelöst und so wurde unser TSV2 der Kreisliga B6 zugeordnet, der hauptsächlich Mannschaften aus dem Taubertal angehören. Die bedeutet in dieser Runde weite Auswärtsfahrten. Zum Saisonstart gilt es, möglichst schnell wieder in den Wettkampfmodus zu finden und die guten Leistungen aus der vergangenen Spielzeit zu bestätigen. Gerade am ersten Spieltag ist die Spannung traditionell besonders groß, da beide Mannschaften noch nicht genau wissen, wo sie im Vergleich zur Konkurrenz stehen.

Mit der SpVgg Apfelbach/Herrenzimmern wartet ein Gegner, der unserer Mannschaft sicherlich alles abverlangen wird. Die Gastgeber sind ebenfalls mit Ambitionen in die neue Saison gestartet und wollen vor heimischem Publikum erfolgreich in die Runde starten. Dass die Partie kein Selbstläufer wird, dürfte daher allen Beteiligten klar sein.

Für unsere Jungs wird es darauf ankommen, von Beginn an konzentriert aufzutreten, die Zweikämpfe anzunehmen und als Mannschaft kompakt zu agieren. Gleichzeitig soll die eigene spielerische Qualität auf den Platz gebracht werden. Mit Einsatz, Leidenschaft und der richtigen Einstellung ist auch auswärts in Apfelbach etwas zu holen.

Der erste Spieltag bietet somit gleich die Gelegenheit, ein erstes Ausrufezeichen zu setzen und mit einem Erfolgserlebnis in die neue Saison zu starten. Die Mannschaft freut sich dabei über jede Unterstützung von außen.

Unsere Zweite freut sich auf zahlreiche Pfedelbacher Zuschauer und einen erfolgreichen Start in die Saison 2026/27!

Auf geht's, TSV!

Schiedsrichter: Steffen Protz (SV Ergersheim)

Spielbeginn: 15.00 Uhr

Die Spielpaarungen vom 1. Spieltag der Kreisliga B6 Franken: