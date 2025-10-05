Pfedelbach 2 entführt drei Punkte beim TSV Hardthausen 2

Die Pfedelbacher Zweite gewann am Sonntag, den 05.10.2025 auswärts beim TSV Hardthausen II mit 2:1. Die Pfedelbacher Tore erzielten Patrick Ostaszewski und Till Geiger.
Die Ergebnisse und die Tabelle sind online. Ein Spielbericht folgt...
Spielbericht:
TSV Hardthausen II - TSV Pfedelbach II 1:2 (0:0)
TSV Hardthausen II: Julian Vogg, Chris Weiß, Steve Heimerdinger, Noah Schwab, Elias Medina Straile (88. Florian Uhlschmied), Manuel Damer, Alexander Brettel, Rahmat Heydari, Severdjan Memish
TSV Pfedelbach II: Tobias Radzium, Till Geiger, Julian Haag, Colin Steigauf (58. Dean Bertleff), Luca Schanz, Patrick Ostaszewski (77. Patrik Wildebrandt), Lauri Ostheimer, Devin Kisalar, Jonas Kress, Fabio Schmid (64. Gottfried Messer), Semin Giebisch - Trainer: Tobias Radzium - Trainer: Christian Martin
Schiedsrichter: Matthias Belz (Schöntal)
Tore: 0:1 Patrick Ostaszewski (48.), 1:1 Alexander Brettel (62.), 1:2 Till Geiger (73.)
Zuschauer: keine Angabe
Hier gehts zur Aufstellung und Spielverlauf:
https://www.fussball.de/spiel/tsv-hardthausen-ii-tsv-pfedelbach-ii/-/spiel/02TO2AVBS8000000VS5489BTVV0LE4BT#!/