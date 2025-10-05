 2025-10-02T08:44:29.515Z

Pfedelbach 2 entführt drei Punkte beim TSV Hardthausen 2

Kreisliga B6 Franken
Pfedelbach II

Heute, 13:00 Uhr
TSV Hardthausen
TSV HardthausenHardthausen II
TSV Pfedelbach
TSV PfedelbachPfedelbach II
1
2
Abpfiff

Die Pfedelbacher Zweite gewann am Sonntag, den 05.10.2025 auswärts beim TSV Hardthausen II mit 2:1. Die Pfedelbacher Tore erzielten Patrick Ostaszewski und Till Geiger.
Die Ergebnisse und die Tabelle sind online. Ein Spielbericht folgt...

Spielbericht:

TSV Hardthausen II - TSV Pfedelbach II 1:2 (0:0)

Spielbericht folgt...

TSV Hardthausen II: Julian Vogg, Chris Weiß, Steve Heimerdinger, Noah Schwab, Elias Medina Straile (88. Florian Uhlschmied), Manuel Damer, Alexander Brettel, Rahmat Heydari, Severdjan Memish
TSV Pfedelbach II: Tobias Radzium, Till Geiger, Julian Haag, Colin Steigauf (58. Dean Bertleff), Luca Schanz, Patrick Ostaszewski (77. Patrik Wildebrandt), Lauri Ostheimer, Devin Kisalar, Jonas Kress, Fabio Schmid (64. Gottfried Messer), Semin Giebisch - Trainer: Tobias Radzium - Trainer: Christian Martin
Schiedsrichter: Matthias Belz (Schöntal)
Tore: 0:1 Patrick Ostaszewski (48.), 1:1 Alexander Brettel (62.), 1:2 Till Geiger (73.)

Zuschauer: keine Angabe

Hier gehts zur Aufstellung und Spielverlauf:
https://www.fussball.de/spiel/tsv-hardthausen-ii-tsv-pfedelbach-ii/-/spiel/02TO2AVBS8000000VS5489BTVV0LE4BT#!/

Vorschau:
Am Sonntag, den 12.10.2025 um 15.00 Uhr spielen wir zu Hause gegen den SV Lampoldshausen.
Ein Vorbericht folgt im Laufe der Woche.
