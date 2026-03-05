Pfedelbach 2 empfängt am Sonntag die TSG Öhringen 2 zum Derby

Am kommenden Sonntag, den 08.03.2026, steht für unsere Zweite direkt ein echtes Highlight auf dem Programm: In der Kreisliga B6 Franken empfangen wir zum Derby die zweite Mannschaft der TSG Öhringen.

Für unsere Jungs vom TSV Pfedelbach II ist es der perfekte Start in die Restrunde. Nach dem 3:1 Auswärtssieg in Weißbach wollen wir zuhause von Beginn an zeigen, dass die Punkte in Pfedelbach bleiben. Gerade im Derby zählen Wille, Leidenschaft und Zusammenhalt – Tugenden, die unsere Mannschaft auszeichnen.

Mit der TSG Öhringen II kommt ein bekannter Gegner, der uns alles abverlangen wird. Umso wichtiger wird es sein, in den Zweikämpfen präsent zu sein, als Team geschlossen aufzutreten und unsere Chancen konsequent zu nutzen.

Wir freuen uns auf zahlreiche Unterstützung am Sonntag und hoffen auf einen erfolgreichen Fußballnachmittag in unseren Farben!

Schiedsrichter: Danny Rödel (SC Bibersfeld)

Spielbeginn: 14.00 Uhr