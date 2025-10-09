Pfedelbach 2 empfängt am Sonntag den SV Lampoldshausen

Am kommenden Sonntag empfängt der TSV Pfedelbach II den SV Lampoldshausen zum Heimspiel in der Kreisliga B6. Anpfiff ist um 15.00 Uhr auf dem Sportplatz in Pfedelbach. Nach dem jüngsten 2:1-Erfolg beim TSV Hardthausen II will die zweite Mannschaft des TSV den Schwung mitnehmen und erneut dreifach punkten.

Der SV Lampoldshausen steht derzeit mit ebenfalls zehn Punkt einen Platz vor unserem TSV in der Tabelle. Umso wichtiger wird es für Pfedelbach II sein, von Beginn an konzentriert zu agieren, defensiv stabil zu stehen und das Spiel im Mittelfeld zu kontrollieren. Mit schnellem Umschaltspiel und der nötigen Effizienz vor dem Tor möchte das Team den Heimvorteil nutzen und weiter Boden in der Tabelle gutmachen. Die Zuschauer dürfen sich auf ein spannendes Duell freuen.