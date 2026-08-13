Pfedelbach 2 am Samstag im Pokal auswärts in Scheppach

Vorbericht:

Für unsere zweite Mannschaft steht am Samstag, den 15. August 2026, die 2. Runde im ebmpapst Bezirkspokal Franken auf dem Programm. Der TSV Pfedelbach II ist dabei bei der SGM Unterheimbach/Scheppach-Adolzfurt zu Gast.

Nach der Vorbereitung geht es nun auch für unsere Zweite erstmals im Pflichtspiel um den Einzug in die nächste Pokalrunde. Die Mannschaft möchte sich von ihrer besten Seite zeigen und mit einem engagierten Auftritt die nächste Runde erreichen.

Mit der SGM Unterheimbach/Scheppach-Adolzfurt wartet eine Mannschaft aus der näheren Umgebung, die den TSV sicherlich vor eine anspruchsvolle Aufgabe stellen wird. Gerade im Pokal ist die richtige Einstellung entscheidend. Unsere Jungs müssen von Beginn an konzentriert zu Werke gehen, die Zweikämpfe annehmen und als Mannschaft auftreten.

Für unsere Zweite bietet die Partie gleichzeitig die Möglichkeit, mit einem Erfolgserlebnis in die neue Saison zu starten. Mit Einsatz, Leidenschaft und der nötigen Konsequenz soll der Grundstein für den Einzug in die nächste Runde gelegt werden.

Anpfiff der Begegnung ist am Samstag, den 15. August, um 18.00 Uhr.

Unsere Mannschaft freut sich über zahlreiche Unterstützung und viele Pfedelbacher Fans in Scheppach! Auf geht's, TSV II!

In der 1. Pokalrunde spielen ausschließlich Teams aus dem ehemaligen Bezirk Unterland gegeneinander.