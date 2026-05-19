Pfedelbach 2 am Donnerstag mit Nachholspiel gegen Hardthausen 2

Vorbericht:

Am Donnerstagabend steht für unsere zweite Mannschaft das nächste Heimspiel in der Kreisliga B6 Franken an. Im Nachholspiel empfängt der TSV Pfedelbach II die zweite Mannschaft des TSV Hardthausen. Nach zuletzt engagierten Auftritten möchte unser Team vor heimischer Kulisse erneut punkten und den positiven Trend bestätigen.

Das Hinspiel in Hardthausen konnte unsere Zweite mit 2:1 für sich entscheiden – ein umkämpfter Auswärtssieg, bei dem die Mannschaft große Moral und Zusammenhalt zeigte. Daran will das Team nun anknüpfen und auch im Rückspiel eine konzentrierte Leistung auf den Platz bringen.

Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung, Einsatzbereitschaft und der Unterstützung unserer Zuschauer soll am Donnerstagabend der nächste Heimsieg eingefahren werden.

Anpfiff der Partie ist am Donnerstag, den 21.05.2026 um 19.30 Uhr auf dem Sportplatz in Pfedelbach. Unsere Jungs freuen sich auf eure Unterstützung!