Pfeddersheimer Wiedersehen mit Bodenheim nach Drama im Hinspiel

PFEDDERSHEIM. Freitagabend, 19.30 Uhr, Flutlichtspiel – zumindest in der zweiten Halbzeit – und Rheinhessenderby im Wormser Uwe-Becker-Stadion. Aber das scheint noch nicht alles, was das Fußballherz höherschlagen lässt. Das letzte Heimspiel der TSG Pfeddersheim in der Verbandsliga gegen den VfB Bodenheim, gleichzeitig die drittletzte Saisonpartie, verspricht jede Menge Spannung und Dramatik, benötigen die Rot-Weißen doch weiter jeden Zähler für den Klassenerhalt, obwohl die Mannschaft um Trainer Marco Streker jüngst eine stolze Serie von vier Siegen in Serie hingelegt hat.