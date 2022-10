Pfeddersheimer Trend geht zum Auswärts-Schreck TSG siegt auch in Eisbachtal mit 5:1

EISBACHTAL. Die Stimmung ist einmal mehr ausgelassen, als Daniel Wilde das Gespräch auf seinem Handy entgegennimmt. „Immer wenn wir im Bus sitzen, das ist schon auffällig“, scherzt der Trainer von Oberligist TSG Pfeddersheim nach dem 5:1 (1:0)-Erfolg bei den Sportfreunden Eisbachtal. Während der Trainer am Hörer merklich um eine ruhige Analyse bemüht ist, stimmen seine Spieler im Hintergrund ein lautes „Auswärtssieg, Auswärtssieg“ an: „Wir haben auf dem Kunstrasen Probleme gehabt, Zugriff zu bekommen und mussten in der Anfangsphase vor allem defensiv viel investieren“, berichtet der Trainer.