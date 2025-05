Pfeddersheimer Totalausfall beim FC Basara

Als die Pfeddersheimer im Halbfeld robust den Ball sicherten, Lazar Ilic punktgenau flankte und Bartosz Wiach per Kopf am zweiten Pfosten traf (12.), schien alles in Richtung der Gäste zu laufen. Zwar waren die „Diamanten“ griffig und spielfreudig, doch die TSG-Defensive blockte eine Reihe Schüsse weg, warf eine gute Portion Robustheit in die Zweikämpfe und schien mit der Führung erneut auf der Siegerstraße, wie bei den fünf samt und sonders gewonnenen Partien zuvor.

Chancen für viel mehr "Diamanten"-Tore

Joscha Marzi gelang nach Eckball und Ablage per Kopf das 2:1 (52.). Nagao (58.) und Taiga Ishida (60.) hatten Hundertprozenter, nachzulegen, was dann Jaesung Cho nach einer Traumkombination gelang. Hacke, Tunnel, Direktpässe auf engem Raum – dieses Tor war ein einziger Genuss (61.), sofern man nicht TSG-Fan ist. Die sahen nun eine Mannschaft, die dagegen halten wollte, aber nicht mehr wirklich zwingend wurde.

„Basara ist, was ich heute gesehen habe, für mich die beste Mannschaft, gegen die wir gespielt haben, seit ich Pfeddersheim-Trainer bin“, zollt Streker seinem Ex-Verein Respekt. „Sie sind unfassbar fleißig, brutal im Gegenpressing, haben viele flinke kleine Japaner, die schwer zu verteidigen sind. Wenn man keinen Herren-Fußball an den Tag legt, können die dich Hops nehmen. Und wir hatten einen schlechten Tag. Die Tore, die wir kriegen – das hat nichts mit Herren-Verbandsliga zu tun.“

"Das ist der Fußball, den wir uns vorstellen"

Gänzlich anders war bei den Mainzer Japanern die Stimmungslage. „Das war über 90 Minuten ein sehr gutes Spiel, eines unserer besten Heimspiele“, sagt Teammanager Phuong Truong, „Wir haben den Gegner beherrscht mit hohem Pressing, extrem gutem, kompaktem Verteidigen und schnellem Umschaltspiel. Das ist der Fußball, den wir uns bei Basara vorstellen. Heute haben wir viele Akzente gesetzt, indem wir mit wenigen Ballkontakten zu Chancen gekommen sind. Diesen Fußball habe ich in der Hinrunde vermisst. Für Marco tut es mir leid. Wir haben ein gutes Verhältnis. Ich wünsche Pfeddersheim, dass sie die Liga halten.“

Dafür braucht es aller Voraussicht nach am letzten Spieltag bei der TuS Marienborn einen Sieg. Am kommenden, spielfreien Wochenende wollte Streker eigentlich frei geben – und schreibt nun doch eine vierte Einheit für die kommende Woche in den Plan. „Ich werde nicht draufkloppen“, kündigt der TSG-Trainer an, „die Jungs haben zuletzt 15 von 18 möglichen Punkten geholt. Mit einem Sieg hätten wir den Klassenerhalt so gut wie sicher machen können.“ Das müsse nun eben in Marienborn gelingen.

FC Basara: Pohlenz – Jaatit, Okuno, Lautermann, Kasahara – Cho (78. Radice), Okuda, Ishida, Schürer (60. Kishi) – Nagao (87. Izumi), Marzi (71. Ünal).

TSG Pfeddersheim: Pätzold – Maurer, Herchenhan, Moncada – Öhler – Schubach, Yilma (61. Peprah), Wiach, Najda – Abou Daya, Ilic (71. Schygulla).