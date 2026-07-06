Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Pfeddersheimer schwärmen vom „Super-Erlebnis“ gegen Mainz 05
„Das erlebst du nur einmal im Leben“: Die TSG Pfeddersheim wird das Clubpartner-Spiel gegen den Bundesligisten Mainz 05 so schnell nicht mehr vergessen
Vor einer tollen Kulisse von 2.500 Zuschauern im Uwe-Becker-Stadion spielten beim Clubpartner-Spiel Mainz 05 (in Aktion Eric Martel gegen Marcel Mappes) und die TSG Pfeddersheim gegeneinander. – Foto: RSCP Photo