 2026-07-06T13:26:36.144Z

Allgemeines

Pfeddersheimer schwärmen vom „Super-Erlebnis“ gegen Mainz 05

„Das erlebst du nur einmal im Leben“: Die TSG Pfeddersheim wird das Clubpartner-Spiel gegen den Bundesligisten Mainz 05 so schnell nicht mehr vergessen

von Henning Kunz, Florian Schlecht · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser
Vor einer tollen Kulisse von 2.500 Zuschauern im Uwe-Becker-Stadion spielten beim Clubpartner-Spiel Mainz 05 (in Aktion Eric Martel gegen Marcel Mappes) und die TSG Pfeddersheim gegeneinander.
Vor einer tollen Kulisse von 2.500 Zuschauern im Uwe-Becker-Stadion spielten beim Clubpartner-Spiel Mainz 05 (in Aktion Eric Martel gegen Marcel Mappes) und die TSG Pfeddersheim gegeneinander. – Foto: RSCP Photo

Verlinkte Inhalte

Bundesliga
Landesliga Ost
Mainz 05
Pfeddersheim

Worms/Mainz. Die TSG Pfeddersheim erlebte beim Clubpartner-Spiel gegen Mainz 05 trotz der 0:11-Niederlage einen unvergesslichen Fußballtag, an dem Heimtorhüter Leon Guth mit starken Paraden glänzte.

Warum beide Teams rundum zufrieden waren und sich 05-Sportvorstand Christian Heidel an seine Pfeddersheimer Vergangenheit vor mehr als 30 Jahren lachend zurückerinnerte, erfahrt ihr im Plus-Artikel der Wormser Zeitung.

Sa., 04.07.2026, 16:00 Uhr
TSG Pfeddersheim
TSG PfeddersheimPfeddersheim
FSV Mainz 05
FSV Mainz 05Mainz 05
0
11