Noch läuft es bei der TSG Pfeddersheim und ihrem Kapitän Fabio Schmidt (links) nicht nach Plan in dieser Spielzeit. Rechts: Furkan Altun (TuS Neuhausen). Archivfoto: Christine Dirigo/pakalski-press

Pfeddersheimer Köpfe nicht frei Die TSG-Fußballer kommen nach zwei Abstiegen am Stück auch in der Landesliga noch nicht in Schwung

Pfeddersheim. Quo vadis TSG Pfeddersheim? Nach dem Absturz aus der Oberliga in die Landesliga binnen zweier Jahre klappt auch in der neuen Saison bislang wenig. Nach zwei Niederlagen zum Auftakt findet sich die TSG Pfeddersheim, die sich am Dienstag von Trainer Marco Streker getrennt hat - wir berichten, in der noch wenig aussagekräftigen Tabelle punkt- und torlos im Keller ein. An diesem Samstag (15 Uhr) soll der Negativtrend im Heimspiel gegen Aufsteiger Speyer gestoppt werden.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Pfeddersheimer sehnen Erfolgserlebnis herbei

„Nach zwei nervenaufreibenden Jahren war es unser Plan mal eine entspannte Saison zu erleben. Zumindest mit dem Abstieg wollten wir nichts zu tun haben“, berichtet TSG-Kapitän Fabio Schmidt, den die aktuelle Situation durchaus betrübt. Warum noch nichts auf dem Platz zusammenläuft, obwohl die Vorbereitung passabel lief und der 5:0-Pokalerfolg gegen Liga-Rivale Neuhausen gar zu euphorisieren wusste, kann der 29-jährige Linksfuß nur bedingt erklären. „Vom Papier her sind wir in jedem Spiel Favorit. Man darf von uns mehr erwarten, weil da eigentlich eine Oberliga-Mannschaft auf dem Platz steht. Aber wir sind halt alle nur Menschen“, so Schmidt. Menschen, bei denen sich mitunter „der Kopf einschalte“. Der Druck, der durch die Erwartungshaltung von Fans und Vorstand entstehe, sorge bei manchen Spielern für eine gewisse Verkrampfung. Die könne sich durch ein Erfolgserlebnis aber auch schnell wieder lösen, mutmaßt Schmidt. Mindestens den ersten Saisontreffer der Mannschaft erhofft er sich deshalb am Samstag gegen den FC Speyer, der nach einem 6:0-Sieg gegen Ingelheim mit breiter Brust ins Uwe-Becker-Stadion kommen dürfte. Von seiner Mannschaft erwartet der Spielführer dabei einen besseren Auftritt als zuletzt in Gimbsheim. Schmidt: „Da geht es auch um den Charakter. Jeder muss bereit sein, ein paar Schritte mehr zu machen.“