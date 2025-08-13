Pfeddersheimer Köpfe nicht frei

Pfeddersheim. Quo vadis TSG Pfeddersheim? Nach dem Absturz aus der Oberliga in die Landesliga binnen zweier Jahre klappt auch in der neuen Saison bislang wenig. Nach zwei Niederlagen zum Auftakt findet sich die TSG Pfeddersheim, die sich am Dienstag von Trainer Marco Streker getrennt hat - wir berichten, in der noch wenig aussagekräftigen Tabelle punkt- und torlos im Keller ein. An diesem Samstag (15 Uhr) soll der Negativtrend im Heimspiel gegen Aufsteiger Speyer gestoppt werden.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
„Nach zwei nervenaufreibenden Jahren war es unser Plan mal eine entspannte Saison zu erleben. Zumindest mit dem Abstieg wollten wir nichts zu tun haben“, berichtet TSG-Kapitän Fabio Schmidt, den die aktuelle Situation durchaus betrübt. Warum noch nichts auf dem Platz zusammenläuft, obwohl die Vorbereitung passabel lief und der 5:0-Pokalerfolg gegen Liga-Rivale Neuhausen gar zu euphorisieren wusste, kann der 29-jährige Linksfuß nur bedingt erklären. „Vom Papier her sind wir in jedem Spiel Favorit. Man darf von uns mehr erwarten, weil da eigentlich eine Oberliga-Mannschaft auf dem Platz steht. Aber wir sind halt alle nur Menschen“, so Schmidt. Menschen, bei denen sich mitunter „der Kopf einschalte“.
Der Druck, der durch die Erwartungshaltung von Fans und Vorstand entstehe, sorge bei manchen Spielern für eine gewisse Verkrampfung. Die könne sich durch ein Erfolgserlebnis aber auch schnell wieder lösen, mutmaßt Schmidt. Mindestens den ersten Saisontreffer der Mannschaft erhofft er sich deshalb am Samstag gegen den FC Speyer, der nach einem 6:0-Sieg gegen Ingelheim mit breiter Brust ins Uwe-Becker-Stadion kommen dürfte. Von seiner Mannschaft erwartet der Spielführer dabei einen besseren Auftritt als zuletzt in Gimbsheim. Schmidt: „Da geht es auch um den Charakter. Jeder muss bereit sein, ein paar Schritte mehr zu machen.“
Zumindest kämpferisch hat Schmidt das in Gimbsheim vorgelebt, stand nach vielen hart geführten Zweikämpfen kurz vor dem Platzverweis. Aber, so sein Eindruck, nicht jeder habe hundert Prozent gegeben. „Das Gute im Fußball ist, dass sich das Blatt ganz schnell wieder wenden kann. Gewinnen wir am Samstag gegen Speyer, sieht das Ganze wieder anders aus“, ist der offensive Mittelfeldspieler überzeugt. Bei einer erneuten Niederlage aber werde es ungemütlich bei der TSG.
Nur wer soll die Tore gegen Speyer schießen? Mit Lazar Ilic und Dominick Schwarz liefen zuletzt zwei ähnliche Stürmertypen in der Offensive auf, blieben aber harmlos. „Die beiden schießen im Training das Tor kaputt“, ist Schmidt aber von deren Qualität überzeugt. Wie auch insgesamt von der Qualität seiner Mannschaft, mit der es ungemein viel Spaß mache zu trainieren und zu spielen. Schmidt: „Wenn wir es schaffen mit einer anderen Überzeugung auf den Platz zu gehen, mache ich mir um uns wenig Gedanken.“
TSG-Bezwinger Gimbsheim, laut Schmidt ein „sehr ambitionierter Landesligist“, bekommt es am Sonntag im nächsten Derby mit der zweiten Mannschaft der Wormatia zu tun. Die mit zwei Siegen gestartete VfR-Reserve dürfte dabei vor eigenem Anhang den ersten echten Gradmesser empfangen, trauen doch nicht wenige dem Vorjahresvierten eine ähnlich gutes Abschneiden auch in dieser Runde zu. Bezirksliga-Meister TuS Neuhausen stellt sich derweil beim FSV Schifferstadt vor. Ob die Elf von Franz Graber bei den gut in die Saison gestarteten Vorderpfälzern die ersten Punkte holen kann, bleibt abzuwarten.