Pfeddersheimer Erleichterung

„Wir haben eine ganz andere Mentalität gezeigt als zuletzt“, freute sich der Pfeddersheimer Dejan Vasic, der in der Nachspielzeit eingewechselt worden war und der in der dritten Minute der Nachspielzeit ebenso auf 2:0 hätte stellen können wie Sekunden zuvor Sturmspitze Lazar Ilic. Doch beide trafen nur die Latte beziehungsweise den Pfosten der Westpfälzer. Und fast hätte sich das noch gerächt: Denn der eingewechselte Steinwendener Robin Petry zog kurz darauf ab – aber TSG-Keeper Sören Pätzold entschärfte diesen Hammer glänzend. „Wenn wir so weiter spielen“, zeigte sich Vasic überzeugt, „dann steigen wir auch nicht ab.“

In der fairen und über weite Strecken intensiven Partie vor rund 130 zahlenden Zuschauern hatten die heimischen Fans bereits in der vierten Spielminute den Torschrei auf den Lippen. Ilic wurde im Sechzehner von den Beinen geholt. Doch die Pfeife von Schiedsrichter Timon Sitzstuhl blieb stumm. „Das war ein Elfmeter für Pfeddersheim“, räumte auch Gäste-Trainer Sascha Hamman anschließend ein. Dann strich ein Distanzschuss von TSG-Sechser Marcell Öhler nur knapp über die Latte des Gästegehäuses (11.). Viel passierte dann allerdings nicht mehr bis zum Pausenpfiff.

Die zweite Halbzeit hatte deutlich mehr Unterhaltungswert. Die Pfeddersheimer traten nun viel entschlossener und willensstärker auf und dominierten zumeist die Partie. Eine Flanke von Nico Najda köpfte sein eingewechselter Mitspieler Rodney-Francis Peprah knapp über das Tor (66.). Immer wieder kreierten die Rheinhessen nun verheißungsvolle Offensivaktionen. Sie belohnten sich schließlich mit einem Strafstoß, den ihr Kapitän und Linksfuß Fabio Schmidt sicher und mit Schmackes verwandelte (82.). Der Pfeddersheimer Offensivspieler Khaled Abou-Daya war im Sechzehner zu Fall gekommen. Sein Widersacher Edmond Imeraj verletzte sich in diesem Zweikampf schwer, woraufhin das Spiel minutenlang unterbrochen werden musste.

„Der Sieg war bitter nötig – aber es ist noch nichts gewonnen“, reagierte TSG-Trainer Marco Streker im Hinblick auf die Mission Klassenerhalt auf die drei Punkte. Später, in der Pressekonferenz, räumte der 35-Jährige ein: „Es war nicht unser bestes Spiel, aber bei zuvor besseren haben wir nichts gekriegt.“ Streker rechnete seiner Mannschaft hoch an: „Wir haben heute keine Großchance zugelassen. So wir letzte Woche schon, als wir allerdings in Zeiskam mit demselben Ergebnis verloren hatten. Jetzt können wir kurz durchschnaufen. Aber wir müssen am Sonntag beim TuS Steinbach unbedingt nachlegen.“ Der TSG-Coach dankte seinem Team für dessen Leistung, nachdem es zuletzt „viel auf die Schnauze bekommen“ habe.

Gäste-Trainer Hamman, der ein „eher schlechtes Spiel von beiden Teams“ gesehen hatte, resümierte: „Unterm Strich ist der Sieg für Pfeddersheim absolut verdient.“ Er befand: „Der große Unterschied zwischen beiden Mannschaften war die Einstellung.“

TSG Pfeddersheim: Pätzold – Schubach, Maurer, Herchenhan (49. Peprah, 90.+1 Vasic), Moncada – Wiach, Öhler – Abou Daya, F. Schmidt, Najda – Ilic (90.+6 Göhring).