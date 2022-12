Pfeddersheimer Endspielwochen gehen weiter TSG reist zu Tabellennachbar und Mitkonkurrent SV Alemannia Waldalgesheim

Pfeddersheim. Zwei Spiele haben die Oberliga-Fußballer der TSG Pfeddersheim in diesem Kalenderjahr noch Zeit, um die Chance auf den fünften Tabellenplatz zu wahren. „Dafür ist es wichtig, dass wir Karbach ein bisschen Druck machen“, sagt Trainer Björn Miehe vor dem wegweisenden Gastspiel der Wormser beim SV Alemannia Waldalgesheim am Samstag (15.30 Uhr).

Der letzte Sieg der TSG gegen die Alemannia liegt dabei schon ein paar Jahre zurück: Am 6. Februar 2016 bezwangen die Pfeddersheimer den SV mit 4:1, spielten bis heute aber nur zwei weitere Duelle gegen den kommenden Gegner. Besonders weh tat das 0:3 aus TSG-Sicht im Uwe-Becker-Stadion in der Hinrunde. „Klar werden viele jetzt sagen, dass wir noch etwas gutzumachen haben, aber ich finde, man sollte das nicht zu hoch hängen, weil das Spiel jetzt unter ganz anderen Voraussetzungen stattfindet“, betont Miehe. Schon allein personell werde es zahlreiche Veränderungen gegenüber der Niederlage geben. „Wir sind froh, dass wir mit Sebastian Kaster und Vllaznim Dautaj wieder mehr Alternativen im Sturm haben und dass Waaris Bhatti nach seinem Platzverweis wieder dabei ist“, erklärt der Coach.

Bei den angeschlagenen Kenan Dogan, Marcel Oehler und Luca Graciotti sowie Fabio Schmidt steht hinter einem Einsatz noch ein Fragezeichen. „Noch haben wir die Hoffnung nicht aufgegeben, aber egal, wer am Ende alles mit dabei ist, haben wir einen guten Kader und wollen was mitnehmen“, fasst Björn Miehe zusammen und gibt sich nach dem jüngsten Heimsieg optimistisch. „Um auch in Waldalgesheim etwas zu holen, braucht es jede Menge Qualität und die richtige Einstellung.“ Mit lediglich zwei Siegen aus acht Spielen suchen die Gastgeber bislang noch nach ihrer Heimstärke. Nach vier Niederlagen in Serie haben die Binger die Teilnahme an der Aufstiegsrunde etwas aus den Augen verloren, werden mit einer entsprechenden Endspiel-Einstellung in das Duell gehen. Die Elf von Björn Miehe wird dabei alles daran setzen, dass der Vorsprung auf den Konkurrenten nach der Partie auf sieben Punkte angewachsen ist.

