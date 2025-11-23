Pfeddersheimer Derby-Aufholjagd

Knackpunkt war der Handelfmeter, den Schiedsrichter Tim Schmöller in der 80. Minute gegen Gimbsheims Nico Scherer gepfiffen hatte. „Das war keiner“, ist sich SV-Co-Trainer Niels Magin sicher: „Nico stoppt den Ball mit dem Oberschenkel, hat die Arme angelegt. Er hat mir versichert, dass es kein Handspiel war. Aber wenn der Schiedsrichter pfeift, ist es eben so.“ TSG-Kapitän Fabio Schmidt behielt vom Punkt die Nerven und brachte seine Mannschaft, die zu diesem Zeit mit 0:2 hinten lag, wieder ran. Der Auftakt einer turbulenten Schlussphase.

Artur Reich, ständiger Aktivposten bei der TGS auf der rechten Außenbahn, passte kurz darauf zu Lazar Ilic, der in dieser Szene noch an SV-Keeper Enez Aslan scheiterte. Fünf Minuten später durfte Ilic dann doch über den Ausgleich jubeln, den er spektakulär nach Vorlage vom nun aufdrehenden Fabio Schmidt erzielen konnte. Kurz zuvor hatte SV-Trainer Steven Jones nach einer kuriosen Szene die Rote Karte gesehen. Ein hoher Ball, der im Aus und in seiner Coaching-Zone herunterkam, landete auf seinem Kopf und kullerte von da in Richtung Eckfahne. Ein absichtliches Kopfballspiel des Trainers, um Zeit für seine in Bedrängnis geratene Mannschaft zu schinden? Schiedsrichter Schmöller musste die Szene offensichtlich als grobe Unsportlichkeit bewertet haben. „Anders kann es nicht sein, sonst ist das kein Rot. Aber das ist nie und nimmer eine grobe Unsportlichkeit. Ich behaupte sogar, er wollte den Ball nicht zur Seite wegköpfen“, verteidigt Magin den SV-Übungsleiter, der nun einer Sperre entgegensieht.

In Überzahl – der eingewechselte Gimbsheimer Kevin Siebert musste verletzt wieder raus, konnte aber nicht mehr ersetzt werden – gelang der TSG tief in der Nachspielzeit der Siegtreffer: Fabian Herchenhan war nach einem Eckball am höchsten gesprungen - 3:2. Dass der SVG die erste Halbzeit dominiert hatte und verdient durch einen Elfmeter von Adriano Fragomeli (45.) in Führung gegangen war, spielte da im weiten Rund des Weinbergstadions längst keine Rolle mehr. Auch das 2:0 von Ali Aslan (69.), der ebenfalls vom Punkt traf, blieb reine Statistik. Beide Male war Reda Chkifa im Strafraum zu Fall gekommen.

Der SV-Mittelfeldmotor hätte in der 78. Minute selbst das 3:0 erzielen können, lief nach Aslan-Pass von halblinks frei auf TSG-Keeper Tim Neumeister zu, kam aber nicht an ihm vorbei. Nicht die einzige Parade von Neumeister, der schon im ersten Durchgang gegen Aslan (12., 36.) und Mathias Tillschneider (12.) geklärt hatte. „Er macht das top. Das war sein erstes Spiel in der Landesliga“, verteilte Marcell Öhler nach dem Schlusspfiff ein Sonderlob für den Guth-Ersatz. Es blieb nicht nur beim Lob für den Keeper: „In der zweiten Halbzeit haben wir Moral gezeigt. Wir waren griffig, wir waren in den Zweikämpfen. Jeder ist für jeden gerannt. Anders funktioniert es nicht. Endlich haben wir uns mal belohnt.“

TSG Pfeddersheim: Neumeister, Maurer, Cleres, Oehler, Moncada, Sombetzki (59. Sombetzki), Wiach, Herchenhan, Schmidt, Reich, Schwarz (59. Kronenberger)

SV Gimbsheim: E. Aslan, M. Tillschneider, Horvath, Scherer (A. Tillschneider), Ring, Schreider, Yildiz, Bähr (68. P. Fragomeli), Chkifa, A. Fragomeli (68. Siebert), A. Aslan





