Pfeddersheimer Aufwind: „Das ist der Schlüssel zum Erfolg"

Pfeddersheim. Seit der Fortsetzung der Rückrunde in diesem Jahr steht Pietro Berrafato bei den Landesligaspielen der TSG Pfeddersheim an der Seitenlinie. Und seither läuft es beim Verbandsliga-Absteiger rund. Die 1:2-Niederlage in Fußgönheim mal ausgeklammert, zeigt die TSG seither in jedem Spiel gute Leistungen.
Selbst ambitionierte Mannschaften wie der TSV Billigheim-Ingenheim (2:1-Sieg) oder der SV Büchelberg (0:0) bekamen mindestens Paroli geboten. Lohn der Mühen: In der Rückrundentabelle steht Pfeddersheim aktuell auf Platz sechs, und der Klassenerhalt scheint so gut wie besiegelt – auch wenn er mathematisch noch nicht final garantiert ist.
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Nachdem Marco Streker zu Saisonbeginn für ein kurzes Gastspiel und später Marcell Oehler über einen längeren Zeitraum als spielender Trainer versucht hatten, die TSG zu stabilisieren, fehlte es an der nötigen Kontinuität. Es gelang nicht immer, das funktionierende Mannschaftsgefüge abseits des Rasens auch auf den Platz zu bringen. Im Februar wurde diese Aufgabe schließlich dem 39-jährigen Ludwigshafener Pietro Berrafato übertragen. Für ihn galt es, bei kaum vorhandener Vorbereitungszeit, möglichst schnell die nötigen Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln.
„Ich habe die Inhalte im Training auf das Wesentliche heruntergebrochen: Der Matchplan für das nächste Spiel steht im Fokus, sonst nichts. Wir haben intensiv über die Stärken und Schwächen des jeweiligen Gegners gesprochen und unser System angepasst“, erklärt Berrafato. Dass sich eigentlich die anderen Landesligisten an das System der „großen TSG“ anpassen müssten, weiß der Trainer durchaus.
Aber, so Berrafato: „Das braucht Zeit. Jetzt gilt es erst einmal, Punkte zu sammeln, damit wir auch in der nächsten Saison in der Landesliga spielen.“ Die Tendenz stimmt. Zuletzt passte nicht nur die Leistung auf dem Platz, sondern meistens auch das Ergebnis. „Der Erfolg hilft dann natürlich auch“, weiß Berrafato um die Wichtigkeit von Selbstvertrauen.
Der spielerische Schlüssel zum Erfolg ist die vom ehemaligen Regionalliga-Spieler oft propagierte Stärkung der Defensive. Fabio Schmidt, der seine letzten Spiele für die TSG bestreitet, ehe er seine Fußballschuhe künftig in Neuhausen schnürt, hat aus nächster Nähe beobachten können, wie die Abwehr seiner Mannschaft sukzessive stabiler wurde.
„Die Defensive zu stärken, ist uns in den letzten Spielen wirklich gut gelungen“, analysiert der TSG-Kapitän. „Wir lassen kaum etwas zu und bekommen nur noch wenige Gegentore. Das passt genau zu Pietros Philosophie und hängt vermutlich auch damit zusammen, dass er früher selbst in der Abwehr gespielt hat“, vermutet Schmidt, der, wie der Rest der Mannschaft auch, erkannt hat, dass sich konsequentes Verteidigen auszahlt: „In der Hinrunde haben wir viel zu viele Tore geschluckt. Jetzt ist die Stimmung in der Mannschaft deutlich positiver, weil wir allmählich verstehen, dass man Spiele über eine gute Verteidigung gewinnt."
Schmidt weiter: „Da unsere Offensive für diese Liga ohnehin gut besetzt ist, war das der entscheidende Grundstein. Pietro hat Ruhe reingebracht und dafür gesorgt, dass hinten die Null steht – das ist der Schlüssel zum Erfolg.“
Am Sonntag kann sich die TSG mit einem Sieg gegen die SpVgg. Ingelheim, die in der Tabelle nur einen Punkt zurückliegt, endgültig aller Abstiegssorgen entledigen. Die weiteren Gegner im Saisonendspurt: Phönix Schifferstadt (H), VfR Wormatia II (A) und TuS Knittelsheim (H).