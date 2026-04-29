Pfeddersheimer Aufwind: „Das ist der Schlüssel zum Erfolg" Mit Trainer Pietro Berrafato geht es beim zuvor kriselnden Landesligisten TSG Pfeddersheim aufwärts +++ Der Coach und sein Kapitän erklären, warum es wieder läuft von Michael Mayer · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Zuletzt sogar mit dem Spitzenreiter aus Büchelberg auf Augenhöhe: Die Pfeddersheimer um Trainer Pietro Berrafato (mittag stehend, in grauer Trainingsjacke) stehen kurz vor dem Klassenerhalt in der Landesliga. – Foto: Claus-Walter Dinger (Archiv)

Pfeddersheim. Seit der Fortsetzung der Rückrunde in diesem Jahr steht Pietro Berrafato bei den Landesligaspielen der TSG Pfeddersheim an der Seitenlinie. Und seither läuft es beim Verbandsliga-Absteiger rund. Die 1:2-Niederlage in Fußgönheim mal ausgeklammert, zeigt die TSG seither in jedem Spiel gute Leistungen. Selbst ambitionierte Mannschaften wie der TSV Billigheim-Ingenheim (2:1-Sieg) oder der SV Büchelberg (0:0) bekamen mindestens Paroli geboten. Lohn der Mühen: In der Rückrundentabelle steht Pfeddersheim aktuell auf Platz sechs, und der Klassenerhalt scheint so gut wie besiegelt – auch wenn er mathematisch noch nicht final garantiert ist.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Berrafatos Ansatz: Die Defensive muss stehen Nachdem Marco Streker zu Saisonbeginn für ein kurzes Gastspiel und später Marcell Oehler über einen längeren Zeitraum als spielender Trainer versucht hatten, die TSG zu stabilisieren, fehlte es an der nötigen Kontinuität. Es gelang nicht immer, das funktionierende Mannschaftsgefüge abseits des Rasens auch auf den Platz zu bringen. Im Februar wurde diese Aufgabe schließlich dem 39-jährigen Ludwigshafener Pietro Berrafato übertragen. Für ihn galt es, bei kaum vorhandener Vorbereitungszeit, möglichst schnell die nötigen Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln.

„Ich habe die Inhalte im Training auf das Wesentliche heruntergebrochen: Der Matchplan für das nächste Spiel steht im Fokus, sonst nichts. Wir haben intensiv über die Stärken und Schwächen des jeweiligen Gegners gesprochen und unser System angepasst“, erklärt Berrafato. Dass sich eigentlich die anderen Landesligisten an das System der „großen TSG“ anpassen müssten, weiß der Trainer durchaus. Punkte sammeln für den Klassenverbleib Aber, so Berrafato: „Das braucht Zeit. Jetzt gilt es erst einmal, Punkte zu sammeln, damit wir auch in der nächsten Saison in der Landesliga spielen.“ Die Tendenz stimmt. Zuletzt passte nicht nur die Leistung auf dem Platz, sondern meistens auch das Ergebnis. „Der Erfolg hilft dann natürlich auch“, weiß Berrafato um die Wichtigkeit von Selbstvertrauen.