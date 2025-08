Pfeddersheim will gegen Schott »so lange wie möglich Null halten«

PFEDDERSHEIM. Dass die Landesligafußballer der TSG Pfeddersheim Pokal können, haben sie in den ersten beiden Runden auf Südwestebene eindrucksvoll bewiesen. Wenn auch der historische 25:0-Coup bei der SG RWO Alzey/TV Lonsheim, eine in die A-Klasse abgestiegene, neu zusammengestellte und an diesem Tag stark ersatzgeschwächte Spielgemeinschaft, mitnichten ein Maßstab war. Aussagekräftiger war da schon der anschließende 5:0-Sieg gegen den „Klassenkameraden“ und Aufsteiger TuS Neuhausen.

Doch am heutigen Mittwoch (19.30 Uhr), wenn die Rot-Weißen in Runde drei des Südwestpokals den TSV Schott Mainz erwarten, der als Regionalligist erst jetzt in den aktuellen Cupwettbewerb einsteigt, bekommen es die Turmstädter mit einem ganz anderen Kaliber zu tun. Die Landeshauptstädter sind zudem in die Punkterunde mit einem klaren 4:0-Sieg beim Aufsteiger Bayern Alzenau eingestiegen, wohingegen die Domstädter gegen Ligakonkurrent FG Mutterstadt eine herbe 0:2-Heimniederlage quittierten.