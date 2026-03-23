Pfeddersheim verjüngt den Kader

Henrik Hillesheim (rechts, hier in seiner Gau-Odernheimer Verbandsliga-Zeit mit Tim Weinbach) wechselt zur neuen Runde vom SV Kirchheimbolanden zur TSG. Archivfoto: Axel Schmitz/pakalski-press

Pfeddersheim. Bei der TSG Pfeddersheim basteln die Verantwortlichen eifrig am Kader für die nächste Saison. Dass diese in der Landesliga stattfinden wird, daran hat man nach dem deutlichen Aufwärtstrend unter Neu-Trainer Pietro Berrafato kaum Zweifel. Dieser will in Zusammenarbeit mit dem Sportausschuss-Vorsitzenden Manuel Wöllner eine Verjüngung des Kaders vorantreiben. Einige erfahrenere Spieler sollen dabei das Gerüst stabil zusammenhalten.

Was Manuel Wöllner zu verkünden hat, kommt durchaus einem personellen Umbruch gleich. Und es unterstreicht die Tatsache, dass man Pietro Berrafato nicht nur als kurzfristigen Feuerwehrmann geholt hat, sondern auch, um die nötige Verjüngung des Kaders voranzutreiben. „Wir versuchen, Pietro alle Wünsche zu erfüllen. Alle bereits feststehenden Neuzugänge sind mit ihm abgesprochen“, sagt Wöllner.

Samuele Gualtieri, ebenfalls ein ehemaliger Gau-Odernheimer Spieler, ist im rechten Mittelfeld zu Hause. Doch auch auf der Achterposition könne der Italiener effektiv eingesetzt werden, schätzt Wöllner. Gemeinsam mit Dennis Renner, Bartosz Wiach und Artur Reich, die man frühzeitig an die TSG gebunden hat, sollen die drei als entwicklungsfähige junge Spieler in Pfeddersheim fußballerisch weiter wachsen.

Der TSG-Trainer wurde auf der Suche nach passenden Spielern für den neuen Kader in der Landesliga West beim SV Kirchheimbolanden fündig. Henrik Hillesheim, Samuele Gualtieri und Max Höflich heißt das junge Trio, das man vom aktuellen Tabellensechsten loseisen konnte. Hillesheim ist „ein Arbeitsstürmer“, weiß Wöllner, der den 24-Jährigen schon seit dessen Gau-Odernheimer Zeiten im Blick hat: „Er ackert und schießt regelmäßig viele Tore.“ Auch der Ex-RWO-Alzey-Spieler Max Höflich kann offensive Akzente setzen, ist auf der linken Seite aber auch defensiv eine Option.

Marcell Oehler bleibt spielender Co-Trainer

„Die notwendige Erfahrung im Kader wollen wir aber nicht verlieren“, sagt Berrafato, der überzeugt ist, dass die Mischung zwischen Jung und Erfahren passen wird. So wird Marcell Oehler als spielender Co-Trainer dem Team erhalten bleiben, während Kapitän Fabio Schmidt bekanntermaßen nach Neuhausen wechselt. Aus Gimbsheim kommen außerdem die Brüder Enez und Ali Aslan.

Torwart Enez wird in den Konkurrenzkampf um die Position zwischen den Pfosten mit Leon Guth gehen, während „Rückkehrer“ Ali Aslan, der zu Oberliga-Zeiten schon einmal das rote Trikot getragen hat, ein Sturm-Duo mit Henrik Hillesheim bilden könnte, malt sich Wöllner aus: „Pietro spielt gerne vorne mit zwei Stürmern. Hillesheim und Aslan – das könnte passen.“

Stürmer Lazar Ilic wechselt nach Grünstadt

Was die Frage aufwirft, wie es um das aktuelle Sturmduo Lazar Ilic und Dominick Schwarz bestellt ist. Wöllner klärt auf: „Lazar wechselt nach Grünstadt, das steht schon fest. Bei Dominick ist es noch nicht entschieden. Ich würde mich freuen, wenn er bleibt, gerade weil er variabel einsetzbar ist. Ich persönlich sehe ihn lieber in der Innenverteidigung spielen als im Sturm.“

Genau dort, in der Innenverteidigung, aber auch auf den defensiven Außenpositionen, sieht Berrafato noch Bedarf, zumal Fabian Herchenhan über sein Karriereende nachdenke. Zumindest kürzertreten wolle der kopfballstarke 35-jährige Innenverteidiger. Neben Fabio Schmidt und Lazar Ilic stehen auch Finn Cleres und Vincent Haber als Abgänge fest. Beide zieht es zum direkten Liga-Konkurrenten SV Gimbsheim. Wöllner meint hierzu: „Die beiden wollten wir nicht abgeben, dass sie gehen, ist schade. Aber sie sollen ihre Erfahrungen sammeln.“

TSG Pfeddersheim strebt „endlich mal eine ruhige Saison in der Landesliga“ an

Gerade Haber, der seit zwei Jahren immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte, komme gerade jetzt richtig in Form, berichtet Wöllner wehmütig. Nichtsdestotrotz glaubt er, gemeinsam mit Berrafato eine Mannschaft in die nächste Saison schicken zu können, die dann „endlich mal eine ruhige Saison in der Landesliga“ zulasse. Ohne Ambition nach oben, aber auch ohne gegen den Abstieg kämpfen zu müssen. Was auch an der Spielbetriebs-Reform liegt, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in der kommenden Runde eingeleitet wird. Infolgedessen wird es kaum Absteiger aus der Landesliga geben.

Ob Berrafato kommende Runde eher die defensive Spielausrichtung beibehält oder mit Viererkette wie gegen Neuhausen, lässt der Trainer offen. Berrafato: „Wie wir spielen, wollen wir von Spiel zu Spiel, von Gegner zu Gegner neu entscheiden.“