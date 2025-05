Pfeddersheim-Triumph beim Primus

Pfeddersheim. Die Verbandsligafußballer der TSG Pfeddersheim sind einfach nicht zu bremsen – auch nicht vom Tabellenführer. Beim FV Dudenhofen vor 235 Fans feierten die Rheinhessen mit dem souveränen und ungefährdeten 4:1 (2:0)-Sieg den vierten Dreier in Serie. Damit katapultierte sich die Mannschaft um Trainer Marco Streker zumindest vorübergehend aus der „Gefahrenzone“. Was für die Rot-Weißen einen mächtigen Sprung vom 16. auf den elften Tabellenplatz bedeutet.

„Zwölf Punkte sind eine gute Ausgangsposition“, bestätigte Streker. „Aber noch ist nichts gewonnen, denn wir haben noch drei Endspiele“, warnt der 35-Jährige vor den restlichen Partien gegen den VfB Bodenheim (Freitag, 19.30 Uhr) sowie den beiden Auswärtsspielen gegen FC Basara Mainz (17. Mai) und nach spielfreiem Wochenende gegen TuS Marienborn (1. Juni.). „Wir waren heiß. Und wir wollten unbedingt die Revanche für die unglückliche Pokalviertelfinal-Niederlage im Elfmeterschießen und die hohe Niederlage im Hinspiel“, bei der noch Ex-Coach Nauwid Amiri an der Seitenlinie gestanden hatte, schilderte der 35-Jährige, der auch von einem in der Höhe verdienten Sieg sprach. Begeistert schob Streker nach: „Der ganze Verein kann stolz auf die Mannschaft sein.“

Auch sein Schienenspieler Nico Najda schwärmte anschließend: „Der Zusammenhalt ist groß, was uns noch mehr zusammenschweißt. Wir haben einige Trainerwechsel gehabt, aber nun einen Trainer, der die richtigen Worte findet.“ Die Mannschaft habe sich gegen den Tabellenführer eingeschworen, habe mit viel Fleiß gut verschoben und sei mutig vorgegangen, betonte der 24-Jährige.

Die TSG trat von Beginn an engagiert auf – und effektiv. Bereits in der fünften Minute belohnte sich die TSG mit dem ersten Treffer: Kapitän und Standardspezialist Fabio Schmidt gab eine Ecke herein – und Innenverteidiger Fabian Herchenhan köpfte den Ball ins Tor – 0:1. In der 37. Minute war es Mittelfeldspieler Bartosz Wiach, der mit der Pieke nachlegte. Die Vorarbeit hatte Rechtsaußen Lion Schubach geleistet, der nach einem Diagonalball am Flügel vorgeprescht war und quergelegt hatte. „Eine hochverdiente 2:0-Führung zur Pause“, lobte Marco Streker.

Nach Wiederbeginn sorgte Lazar Ilic schon bald für die Vorentscheidung. Wieder war es der flinke Schubach, der über rechts auf und davon zog und den Stürmer, der ebenfalls mit der Pieke traf, mustergültig bediente (59.). Nach besagtem Anschlusstreffer der Rheinpfälzer drehten die Gäste nochmals auf und belohnten sich dafür mit dem vierten Treffer: Druck auf die Kette der Gastgeber, Fabio Schmidt spielt die Kugel nach außen und Abou Daya trifft zum 1:4-Endstand (89.). Kleiner Wermutstropfen: In der Schlussphase musste Wiach nach einem Schlag auf den Knöchel ausgewechselt werden.

TSG Pfeddersheim: Pätzold – Maurer, Herchenhan, Moncada – Öhler – Schubach (90.+1 Vasic), F. Schmidt, Wiach (74. Yilma), Najda – Abou Daya, Ilic (85. Peprah).