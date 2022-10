Der Pfeddersheimer Luca Graciotti (weißes Trikot) im Zweikampf mit Etienne Portmann vom TSV Schott Mainz. Foto: pakalski-press/ Christine Dirigo

Pfeddersheim: Pokalhürde soll Auswärtssieg folgen TSG Pfeddersheim gewinnt in Herxheim und möchte nun auch in der Oberliga in der Fremde punkten

HERXHEIM/PFEDDERSHEIM. Es sind Erfahrungen, wie man sie als junger Fußballer einfach braucht, um sich weiterzuentwickeln. „Im Pokal musst du halt funktionieren, da hast du nur diese eine Chance”, betont auch Daniel Wilde nach dem 1:0 (0:0)-Erfolg nach Verlängerung im Achtelfinale beim SV Viktoria Herxheim. Sechs U21-Spieler brachte der 34-jährige Trainer des Oberligisten in die Startelf und sprach nach hart umkämpften 120 Minuten von einem „tollen Erlebnis” für seine Youngster.

TSG-Youngster überzeugen in Pokalkrimi „Das ist was anderes, als gegen NLZ-Mannschaften zu spielen”, berichtet Wilde von einem ausgeglichenen Spiel gegen einen erwartet starken Gegner. „Man hat gemerkt, dass sie nichts zu verlieren haben und unglaublich viel Selbstvertrauen haben.” Entsprechend frech und mutig agierte der Landesliga-Spitzenreiter, der seine erste Pflichtspielniederlage hinnehmen musste. „Aber das Remis nach 90 Minuten war gerecht”, berichtet Wilde. Einen feinen Spielzug seiner Mannschaft vollendete Aymen Chahloul in Minute 100 und nach überstandener Druckphase der Pfälzer – in den Schlussminuten war der Einzug ins Viertelfinale perfekt. Und trifft dort nun auf Wormatia Worms. Mehr zur Auslosung lest ihr hier. "Erleichterung war groß" „Die Erleichterung war groß”, berichtet Wilde und hält vor dem anstehenden Gastspiel der TSG am Samstag beim FC Karbach (14.30 Uhr) fest: „Wir sind körperlich in einer guten Verfassung.” Klar ist jedoch: Diese 120 Minuten haben Kraft gekostet. Bestmöglich wolle man vor dem Rückrundenauftakt gegen Blau-Weiß regenerieren, ehe es um wichtige Punkte geht: „In Karbach ist es immer eklig zu spielen, denn sie haben eine körperlich starke Mannschaft”, hält der 34-Jährige den Gegner nicht nur wegen der jüngsten 0:1-Pleite gegen Kirchberg für „gefährlich.”

