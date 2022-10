Pfeddersheim: Nicht nachdenken, sondern punkten TSG Pfeddersheim empfängt TuS Kirchberg

PFEDDERSHEIM. Dass der Blick jede Woche zwangsläufig auf das Personal fällt, nervt Daniel Wilde. „Je länger man darüber nachdenkt, desto mehr zieht es einen runter“, erklärt der Trainer von Oberligist TSG Pfeddersheim vor dem Heimspiel gegen den TuS Kirchberg am Samstag (15.30 Uhr). Doch dass seit Montag mehr als zehn Krankheitsfälle hinzukamen, lässt sich eben nicht unter den Tisch kehren. „In der Kabine tragen wir wieder Maske, verzichten auf das Händeschütteln“, wurden direkt Maßnahmen ergriffen, um der Entwicklung Herr zu werden. „Das ist schon brutal“, sagt Daniel Wilde.

Weil man von Woche zu Woche neue Ausfälle beklagen muss und eigentlich schon die gesamte Spielzeit immer wieder auf Leistungsträger verzichten muss, steht die TSG mit weitaus weniger Punkte da, als man eigentlich hätte erwarten können. „Wir sind so ein bisschen die ‚Hätte-wäre-wenn-Mannschaft‘“, wollen die Wormser sich aber keinesfalls hinter solchen Ausreden verstecken. „Wir arbeiten mit dem, was da ist“, erklärt Daniel Wilde immer wieder. Dass die TSG auch mit deutlich ausgedünntem Kader in der Liga bestehen kann, hat eben auch damit zu tun, dass man sich vor der Runde breiter aufstellte. „Aber auch, dass sich Jungs wie Vincent Haber oder Aymen Chahloul dadurch direkt ihre Chance bekommen haben, sich ins Rampenlicht zu spielen.“ Dass auch vor Wochenfrist wieder die halbe Startelf unter 21 Jahre alt war, bestätigt diesen Trend.

Gegentore aus dem Hinspiel sind noch sehr präsent