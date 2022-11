Pfeddersheim: Liga-Lust statt Pokal-Frust TSG hat schweres Auswärtsspiel beim FV Engers vor der Brust

Pfeddersheim. Alles andere als leicht fielen Daniel Wilde die Worte, die er am Mittwochabend im Training zu seiner Mannschaft sprach: „Es bringt uns nichts, dem Spiel ewig hinterher zu heulen“, erklärte der 34-jährige Trainer der TSG Pfeddersheim nach der 1:2-Niederlage nach Verlängerung gegen die Wormatia. Eben noch Stadtderby im Verbandspokal, jetzt wieder Tagesgeschäft Oberliga. Dort führt die Reise der TSG am Samstag (Anpfiff: 15.30 Uhr) zum FV Engers. „Wenn wir da aus dem Bus steigen, wird der Gegner nicht Spalier stehen und uns alle in den Arm nehmen, weil wir so unglücklich verloren haben“, hat Wilde das Gefühl, dass seine „Message“ im Kreise der Mannschaft angekommen ist. „Der Blick in die Vergangenheit bringt selten eine bessere Zukunft.“